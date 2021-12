Per Natale altro che orata e spigola, sono questi sono i pesci più buoni da cucinare al forno spendendo poco

Secondo il vademecum dell’Istituto Superiore della Sanità, dovremmo mangiare pesce almeno 2 volte a settimana. Il pesce è capace di apportare innumerevoli benefici all’organismo. Infatti, forniscono un’elevata quantità di proteine, ferro e omega 3 utili per ridurre l’incidenza di malattie cardiovascolari. In proposito, consigliamo di leggere l’articolo nuova guida medica 2021 per riconoscere i sintomi dell’infarto.

Il pesce è anche uno degli ingredienti protagonisti di Natale e Capodanno. Tante sono le Regioni d’Italia dove in queste occasioni si preparano pietanze a base di pesce. Dal baccalà fritto, al salmone affumicato come antipasto fino al meraviglioso e scenografico pesce sotto sale.

Tuttavia, quando siamo in pescheria per scegliere il pesce da cucinare al forno, siamo presi dallo sconforto. Orate, cernie e spigole sono certamente le varietà più famose da preparare con questa cottura. Proprio perché considerate carni pregiate, però, il prezzo al chilo è spesso altissimo.

Ma ecco la soluzione al problema. Per Natale altro che orata e spigola se questi sono i pesci migliori da cucinare al forno spendendo poco. Vediamo insieme le varietà più gustose da fare al sale o al cartoccio.

Siamo sicuri che siano alimenti poveri?

Capita di andare in pescheria e di comprare più volentieri un certo tipo di pesce. Ci sono varietà che, in effetti, sono più conosciute e quotate per le loro carni. Di contro, sui banconi italiani si presenta un’abbondanza di pesce che non viene considerato dai consumatori. Tuttavia, bisogna dire che alcuni dei pesci considerati poveri non hanno nulla da invidiare ai loro cugini famosi.

Infatti, alcuni hanno un gusto straordinario e si prestano per le ricette più varie. Poi ci faranno risparmiare tantissimo sulla spesa delle feste.

Per esempio, pochi conoscono il pesce sciabola. Questa specie si presenta con il corpo allungato e piatto. Ha una carne bianca, soda e quasi priva di spine tranne che per la colonna centrale. Al Sud si ama cucinarlo in agrodolce, impanato a cotoletta o in involtini. Tuttavia si presta perfettamente per essere tagliato in trani e cotto semplicemente al forno con qualche odore.

Per Natale altro che orata e spigola, sono questi sono i pesci più buoni da cucinare al forno spendendo poco

Continuando a scoprire pesci saporiti, parliamo della mormora. Questo pesce di fondale diffuso, ha una carne molto pregiata. Delicata, morbida, è anche ricca di proteine e omega 3. È perfetta per chi vuole portare in tavola uno stupendo pesce al sale e fare un figurone con amici e parenti. In alternativa, la morte culinaria di questo pesce è sempre al forno, ma cotta con pomodorini e erbe aromatiche.

