A chi non è mai capitato di lavorare con un collega narcisista? Magari non siamo riusciti a riconoscerlo subito, ma i segni sono sempre stati sotto i nostri occhi. Stiamo parlando di persone che si sopravvalutano continuamente, osannano i propri risultati e tendono a scaricare le proprie responsabilità sugli altri.

Questo tipo di persone stanno spesso in agguato fra i nostri colleghi di lavoro, ma riuscire ad individuarli subito non è mai qualcosa di semplice. Infatti, sono davvero tanti i tipi di narcisismo che possiamo incontrare, anche se esistono alcune caratteristiche sempre uguali per tutti. Sono quindi questi i 5 segni rivelatori per riconoscere un collega narcisista e come difendersi in modo intelligente.

Come riconoscere un narcisista

Per prima cosa, i narcisisti hanno sempre bisogno di attenzioni e complimenti. Questo è il loro pane quotidiano e un metodo importantissimo per nutrire il proprio ego in ogni momento della giornata. Pur di saziare questo bisogno, si circondano sempre di un seguito di persone che li adorano e idolatrano continuamente.

I narcisisti, inoltre, tendono ad accusare gli altri spesso e volentieri proiettandovi le loro stesse debolezze. Non amano sentirsi vulnerabili e non sono in grado di accettare la possibilità di non essere perfetti o di sbagliare.

Un’altra caratteristica, che deriva direttamente dalla precedente, è l’essere ipersensibili alle critiche. Non accettano consigli e si mettono subito sulla difensiva, usando ogni possibilità per sminuire le opinioni del proprio interlocutore.

Allo stesso modo svalutano e mantengono un atteggiamento accondiscendente verso i pregi e le abilità altrui: usando armi come il sarcasmo, le critiche costanti e gli insulti per sentirsi potenti e avere il controllo sulla vita degli altri.

Infine, per i narcisisti, le emozioni altrui contano davvero poco e questa mancanza di empatia rende per loro facile sfruttare la gentilezza altrui. Sfruttano, quindi, relazioni personali e professionali, e sono perennemente paranoici e sempre spaventati dal tradimento.

Per affrontare un collega narcisista dovremmo, allora, attuare alcune contromisure. Come prima cosa, dovremmo sempre scrivere tutto e chiedere che ci sia inviato tutto per scritto: questo non solo ci aiuterà a rispondere ad eventuali suoi attacchi, ma anche ad avere tutta la documentazione necessaria in caso la situazione degeneri.

In qualunque caso, però, evitiamo lo scontro: i narcisisti cercano sempre un nostro punto debole per poterlo sfruttare e abbatterci o addirittura per farci licenziare. Non diamo loro questa soddisfazione e, semplicemente, limitiamoci a documentare qualunque abuso.

Altrettanto importante sarà, poi, evitare sempre di fornire informazioni personali, come opinioni su altri colleghi o superiori: queste potrebbero, infatti, essere utilizzate contro di noi.

Infine, bisognerebbe sempre cercare di avere un testimone che possa supportarci di fronte ad eventuali falsità, raccontate dal narcisista.

