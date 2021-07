Stando ai dati forniti dal Ministero della Salute, viviamo in una società in cui le malattie cardiovascolari e i tumori costituiscono purtroppo ormai da anni le prime due cause di morte.

Dagli ultimi dati dell’AIRC emerge che ogni anno in Italia vi sono 377.000 nuove diagnosi di cancro: 195.000 fra gli uomini e 182.000 fra le donne.

Per quanto riguarda le donne, le forme tumorali più diffuse sono le seguenti:

seno (30,3%); colon-retto (11,2%); polmone (7,3%); tiroide (5,4%); utero (4,6%).

E l’età media si abbassa ogni anno di più. Un tempo ad esempio i controlli al seno erano raccomandati a partire dai 50 anni. Ma ora un criterio simile è totalmente inadeguato. Ci sono infatti purtroppo 35enni affette dal carcinoma mammario.

La prevenzione è la prima cura.

Ecco gli esami e i controlli che tutte le donne dovrebbero fare a partire dai 30 anni

Ecco un vademecum che ogni donna dovrebbe rispettare.

Visita ginecologica una volta all’anno

Se non si hanno problemi particolari, si può fare la visita ginecologica una sola volta all’anno. È importante per verificare lo stato di salute dell’apparato riproduttivo, verificare l’andamento più o meno regolare del ciclo e assicurarsi dell’assenza di eventuali infezioni di origine fungina o batterica.

Pap-test ogni 2 anni

In genere lo fa direttamente il ginecologo nel corso della normale visita di routine. Serve per identificare precocemente il tumore del collo dell’utero, e anche eventuali infezioni come la Candida. Attenzione: il pap-test si dovrebbe cominciare a fare con l’inizio dell’attività sessuale.

Controllo del seno

Dati alla mano, prima si comincia e meglio è. Anzitutto ogni donna dovrebbe effettuare mensilmente l’autopalpazione e fare ogni anno una visita senologica. A partire dai 30 anni, è bene associare alla visita anche l’ecografia.

Funzionamento della tiroide

La fascia d’età 30-40 anni è la più indicata per verificare se la tiroide funziona bene. Basta un semplice prelievo di sangue per misurare i valori di T3, T4 e TSH.

Pressione arteriosa

È bene cominciare anche a monitorare i valori della pressione arteriosa per ridurre e prevenire il rischio di malattie a livello cardiocircolatorio.

Un check annuale di esami del sangue e delle urine è sempre consigliato.

Ecco quindi quali sono gli esami e i controlli che tutte le donne dovrebbero fare a partire dai 30 anni.

Ovviamente il team di ProiezionidiBorsa non vuole sostituire alcun medico. Tutti i consigli sopra esposti si intendono ovviamente per donne sane e in salute. Senza particolari problemi pregressi e neppure famigliarità o ereditarietà di vario tipo. In questi secondi casi, saranno invece il medico curante e gli specialisti di fiducia a prescrivere eventuali controlli diagnostici più approfonditi e una eventuale cadenza più serrata dei controlli.

