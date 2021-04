Vi sono molti modi per rimuovere quei fastidiosi chili di troppo e dimagrire in modo sano. La dieta è di sicuro al primo posto. Per avere un corpo perfetto e tonico bisogna mangiare in un determinato modo. È importante, altresì, creare un deficit calorico tramite un’attività fisica costante.

Molte persone si allenano quotidianamente. Il più delle volte il loro fine è semplicemente vivere in salute. Altri, invece, hanno altri obiettivi come definire il fisico o l’ipertrofia muscolare. Nessuno di loro, però, può fare a meno dell’esercizio aerobico. Correre è sicuramente l’attività sportiva più comune.

Nelle prossime righe si analizzeranno gli errori più comuni e potenzialmente dannosi per la salute che si commettono senza saperlo quando si esce di casa per una corsa.

Sport e restrizioni

Durante il lockdown il modo di allenarsi è cambiato radicalmente. Uno sport come la corsa, infatti, comporta uno sforzo abbastanza importante. Indossare la mascherina risulta impossibile. Fortunatamente è possibile svolgere attività sportiva all’aperto. A patto che lo si faccia individualmente.

Ora che c’è aria di libertà e cominciano le prime riaperture, tutto sarà più semplice. Anche le belle giornate aiutano. La battaglia con il Covid 19 non è ancora vinta. Ma è forte la speranza di vivere un’estate alquanto normale all’insegna dello sport.

È importante, quindi, conoscere gli errori più comuni e potenzialmente dannosi per la salute che si commettono senza saperlo quando si esce di casa per una corsa.

Errori di distrazione e di inesperienza

Molti corridori commettono diversi errori di distrazione e di inesperienza.

Innanzitutto, quando si esce di casa, bisogna accertarsi di portarsi dietro le cose essenziali. Sarebbe una disdetta dimenticare le chiavi di casa o il cellulare.

Le scarpe che si indossano sono fondamentali. Diverse persone non ci badano e si ritrovano a casa con le ginocchia indolenzite e doloranti.

Avere un equipaggiamento da running può aiutare. Basti pensare al portacellulare da braccio o alle tasche a scomparsa nei pantaloncini. Nessuno vuole perdere i suoi effetti personali per strada.

Si consiglia, inoltre, di adeguare l’andatura alla propria preparazione atletica. Strafare può essere pericoloso.

Prima di gettarsi in strada a correre, infine, sarebbe saggio controllare il meteo.