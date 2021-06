Bagni a mare, in piscina, aperitivi, cene e uscite con gli amici. D’estate le giornate sono piene di impegni, tanto che alcuni di noi escono di casa la mattina per poi rientrarci soltanto a tarda notte.

Soprattutto in questa stagione piena di cose da fare, sono tanti gli errori che commettiamo con lenti a contatto. Del resto, le indossiamo alle prime ore del mattino per poi andarle a togliere soltanto quando mettiamo piede dentro casa.

Alcune distrazioni del genere potrebbero compromettere la salute dei nostri occhi oppure scatenare forme di allergie che non ci permetterebbero più di indossarle.

Veramente bastano pochi accorgimenti per non rovinare i nostri occhi, ma spesso presi dalla foga del momento ci dimentichiamo addirittura di indossarle.

Gli errori e le distrazioni più comuni che commettiamo in estate con le lenti a contatto

In via generale è auspicabile mantenere una corretta igiene ed un corretto utilizzo delle lenti a contatto tutto l’anno e non solo d’estate.

Del resto, quando si parla di vista, è sempre bene adottare tutte le accortezze del caso fermandoci a pensare che cosa realmente stiamo facendo.

Questo soprattutto durante la bella stagione, quando siamo pieni di impegni. Sono proprio gli errori e le distrazioni più comuni che commettiamo in estate con le lenti a contatto che potrebbero causarci problemi irreversibili.

Gli oculisti spiegano che ogni LAC (lente a contatto) ha un tempo massimo di utilizzo giornaliero, da non sforare assolutamente. Questo perché portarle per troppo tempo ostacola l’ossigenazione dell’occhio con conseguente secchezza oculare.

Inoltre un errore che commettiamo spesso in questo periodo è quello di nuotare con le lenti. Facendo ciò si aumenta il rischio di infezioni, ma se proprio non possiamo farne a meno, utilizziamo una mascherina o un occhialino a protezione.

Infine per ciò che concerne la pulizia e la conservazione, è assolutamente vietato riporre le lenti sempre negli stessi contenitori. Bisognerebbe cambiare contenitore ogniqualvolta acquistiamo un nuovo paio di lenti, soprattutto se settimanali o mensili. Come è anche sbagliato mettere dell’acqua salata o di rubinetto. Bisogna sempre utilizzare una soluzione salina specifica proprio al tipo di lente di cui facciamo uso.