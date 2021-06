Gli effetti benefici di una bella camminata prima di fare colazione

Molti pensano che per ottenere un fisico asciutto ed in forma servano ore ed ore di allenamenti ed esercizi al di fuori delle capacità umane. Tra l’altro, proprio con l’arrivo dell’estate, chi vorrebbe passare ore ed ore di allenamento in palestra?

Di certo l’attività fisica non dovrebbe essere considerata come qualcosa di imposto o di sacrificante. Proprio questi errori madornali ci spingono ad abbandonare tutto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Chi non è abituato ad allenamenti stancanti può di certo partire con una semplice camminata. Soprattutto grazie alle attuali condizioni climatiche, una bella camminata a passo sostenuto è un vero toccasana per la nostra salute.

Solitamente quest’attività viene considerata inferiore rispetto ad un allenamento completo. In realtà in pochi sono a conoscenza degli effetti benefici di una bella camminata prima di fare colazione.

Andiamoli subito a scoprire ed integrare nella nostra routine giornaliera perché gli effetti positivi sull’organismo sono molteplici.

Aiuta a perdere peso

Camminare prima di fare colazione aiuta a bruciare le riserve di grasso accumulato. Dal punto di vista scientifico proprio appena svegli, le riserve di glicogeno utili per produrre energia sono a livelli minimi. Per questo motivo, il corpo sottoposto anche ad una breve camminata di soli 30 minuti, deve consumare i grassi immagazzinati in precedenza in modo tale da produrre energia. È proprio questo il momento ideale per andare a diminuire la massa grassa che tanto ci tormenta.

Regola l’umore

Non sono di certo sconosciuti gli effetti benefici dell’attività fisica sull’umore. Ma soprattutto camminare durante le prime ore del mattino all’aria aperta conferisce un maggiore benessere alla nostra mente.

Una semplice camminata è in grado di ridurre lo stress proprio perché si stimola la produzione di endorfine, ormoni c.d. del buonumore. Tra l’altro respirare aria fresca e pulita e trovarsi a contatto con la natura stimola una condizione di benessere interiore e di pace.

Previene gli attacchi cardiaci

Come dicevamo in precedenza, è un pensiero diffuso che la corsa sia qualitativamente migliore di una camminata. In realtà dal punto di vista medico è tutto il contrario.

Secondo una ricerca pubblicata dalla celebre American Heart Association la semplice camminata ha effetti superiori nella prevenzione dell’infarto o di altre patologie. I dati raccolti mostrano una diminuzione del 4,2% dei problemi cardiaci per chi corre a confronto del 7,2% di chi cammina.

Chi avrebbe mai detto che gli effetti benefici di una bella camminata prima di fare colazione sarebbero stati addirittura superiori a quelli della corsa?