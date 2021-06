Sicuramente tantissimi di noi avranno provato la sensazione di fastidio nel ritrovarsi borse o occhiaie sotto gli occhi. Spesso questi inestetismi della pelle compaiono quando meno ce lo aspettiamo, tanto che guardandoci allo specchio la mattina li ritroviamo inaspettatamente sul viso.

Un bel problema dal punto di vista estetico, dato che difficilmente è possibile mascherare queste imperfezioni con il trucco. Soprattutto quando si tratta di borse, è veramente difficile riuscire a nascondere questi rigonfiamenti anche con i migliori prodotti coprenti.

Allora ci precipitiamo alla ricerca di creme o lozioni adatte a nasconderle o curarle. Affascinati da parole come ‘effetti immediati’ oppure ‘risultati testati’ cadiamo in estasi e pensiamo di risolvere alla svelta il problema.

Anche in natura, oltre alle conosciutissime fettine di cetriolo, esistono dei rimedi apprezzabili e funzionali.

Per eliminare questi inestetismi che ci conferiscono uno sguardo spento diciamo addio a borse e occhiaie con questi prodotti naturali che abbiamo in casa.

Le cause che scatenano questi inestetismi sono diverse

Tendenzialmente giustifichiamo la comparsa di borse ed occhiaie a seguito di numerose notti passate in bianco oppure ad una situazione di stress o nervosismo temporaneo.

In realtà però le cause possono essere ben altre ed a volte anche non dipendenti dalla nostra volontà. Ad esempio alcuni soggetti sperimentano la comparsa di questi inestetismi a causa della genetica o della familiarità con questo problema. Oppure anche i numerosi sbalzi di temperatura o ormonali causano la comparsa di queste brutte chiazze scure.

Diciamo addio a borse e occhiaie con questi prodotti naturali che abbiamo in casa

Esistono numerose soluzioni naturali volte a contrastare questi inestetismi della pelle, spendendo pochi centesimi. Andiamone a vedere qualche esempio:

aloe vera, strofinandola leggermente sotto gli occhi, sarà possibile notare da subito occhi più sgonfi;

bustine di the, da mettere ammollo con acqua calda ed una volta fredde applicate direttamente sulle borse;

cucchiaini da caffè messi in freezer. Applicati freddi nel contorno occhi, distenderanno la pelle ed elimineranno gonfiori o macchie scure;

patate, dato che l’amido presente funzionerà da antinfiammatorio donando un sollievo immediato alla pelle.

