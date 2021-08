Controllare i propri livelli di glucosio nel sangue è importante non solo per chi soffre di diabete ma anche per chi è in gravidanza e alcuni valori possono essere sballati.

In questa fase il diabete si chiama “diabete gestazionale” ed è una patologia che può essere transitoria e risolversi da sola.

I valori di riferimento del diabete sono diversi a seconda della situazione in cui ci troviamo e sarà il medico curante a indicarceli in modo accurato.

Oltre agli esami del sangue periodici, è possibile acquistare in farmacia un semplice dispositivo che legge i livelli della glicemia: il glucometro.

Il costo medio è di € 30,00 ed è affidabile a patto di usarlo nella maniera corretta.

Gli errori e i consigli per il corretto utilizzo del glucometro per diabete

Solitamente questo kit è contenuto dentro un astuccio protettivo composto da taschine e cerniere per conservare tutti gli elementi. Si tratta di:

aghi pungi dito;

dispositivo pungi dito;

strisce rivelatrici;

monitor elettronico per leggere i valori.

Il medico specialista sicuramente ci avrà suggerito quando e quante volte al giorno eseguire il test. Sarà utilissimo avere un “diario giornaliero” su cui annotare i valori rilevati. Questo per non affidarci esclusivamente alla memoria dei dispositivi che può accidentalmente resettarsi.

Non dimentichiamo mai di lavarci accuratamente le mani con un sapone antibatterico prima di cominciare.

Il dispositivo pungi dito è regolabile, ovvero si può decidere quanto far entrare in profondità l’ago. Ogni persona ha la sua sensibilità e quindi non resterà che fare delle prove iniziando dai livelli più bassi.

Non pungiamo sempre nello stesso punto, potremo provocare un ematoma e quindi indolenzimento. Inoltre va fatto nell’ultima falange delle dita, zona piena di vasi capillari. Ma prima ricordiamoci di disinfettare bene. Dopodiché infiliamo l’ago nel dispositivo e premiamo il pulsantino per farlo scattare.

La gocciolina di sangue esce immediatamente e va raccolta con la striscia rivelatrice. Questa va poi inserita nel dispositivo di lettura che ci fornirà in pochi secondi i valori.

I consigli

Sarà utile conservare un foglio coi in valori rilevati all’interno dell’astuccio insieme a una piccola matita. In modo da avere tutto a portata di mano.

Insieme al kit conserviamo alcuni dischetti di cotone e del disinfettante magari in un piccolo contenitore. Questo ci faciliterà rilevare la glicemia anche quando saremo fuori casa. Abbiamo visto brevemente gli errori e i consigli per il corretto utilizzo del glucometro per diabete a cui fare attenzione in casa o in vacanza.