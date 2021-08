Avere uno spazio all’esterno, dove poter trascorrere le calde serate estive è un privilegio. Possedere un giardino fuori casa, anche se di piccole dimensioni, vuol dire avere più spazio per le piante, per i giochi dei bambini, per i nostri svaghi e momenti di relax. Ma non sempre è facile capire come disporre i mobili da esterno e soprattutto le illuminazioni. La collocazione dei punti luci dipende da molti fattori, ad esempio dagli attacchi della corrente elettrica. Scegliere dove posizionare lampade e faretti non è un gioco da ragazzi, perché il risultato potrebbe non essere soddisfacente. Non è necessario spendere un patrimonio per l’acquisto delle luci, bastano poche mosse per avere un impianto d’illuminazione da mille e una notte.

Ecco come illuminare il giardino e il prato per avere un effetto da fiaba con pochi euro

Prima di tutto è importante scegliere le luci da esterno, perché devono resistere ai cambiamenti di temperatura ed all’umidità. Se vogliamo un’atmosfera accogliente e avvolgente, dobbiamo acquistare luci calde e neutre, mentre le luci fredde permetteranno molta visibilità in giardino. Per risparmiare è consigliabile optare per luci led, che durano molto più a lungo e consumano meno, oppure quelle a energia solare.

Non è necessario disporre troppe lampade o faretti, basta scegliere i punti chiave e strategici, facendo prima qualche prova. Per diffondere meglio l’illuminazione, posizionare la luce dall’alto verso il basso. Ma possono andare bene anche le lampade da terra, molto economiche e di tante forme e colori.

Se vogliamo dare carattere al nostro spazio verde, per le serate più particolari, usiamo lanterne, fili di luce tra gli alberi, uguali a quelli natalizi e qualche creazione fai da te. Ad esempio, darà un effetto fiabesco, posizionare dei barattoli di vetro o lattine, con all’interno candele o fili di luce led, nei vari angoli all’esterno.

