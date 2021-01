Se si sono superati i famosi anta, ci sono degli errori in campo cosmetico che non possiamo più permetterci. Infatti applicare male il make-up potrebbe farci guadagnare anche 3 o 4 anni in più o, peggio, farci risultare fuori posto.

Gli errori beauty da non commettere per non sembrare vecchie e spente

Ecco perché oggi stiliamo un piccolo elenco che comprende gli errori beauty da non commettere per non sembrare vecchie e spente.

Il fondotinta diverso dalla propria pelle

Il fondotinta è un prezioso alleato e aiuta a nascondere le imperfezioni della pelle come i punti neri, i pori dilatati e i brufoletti.

Però se non si sa applicarlo, è meglio lasciarlo da parte e affidarsi al correttore. Il rischio, infatti, è di creare un mascherone e creare un evidente distacco con il resto del corpo, soprattutto con il collo. Anche qui l’importante è l’utilizzo del pennello.

Troppo fard, attenzione a non esagerare

Il fard sicuramente dà all’incarnato una nota di colore che può farci apparire più giovani e vivaci. Bisogna però stare attente a non esagerare e a non creare degli antiestetici pomelli rossi. Il segreto è applicare poco prodotto e sfumare energicamente con l’ausilio di un pennello adatto.

Le sopracciglia minute o eccessive

Gli anni ’90 sono stati un incubo per le sopracciglia femminili e molte donne ne portano ancora indelebilmente il segno. Infatti l’eccessivo spinzettamento ancora oggi rende difficoltosa la crescita dei peli, soprattutto in questo periodo dove il trend preferisce delle sopraccigli piene. Attenzione però, anche queste ultime se non sono proporzionate al viso o se troppo scure, possono creare un effetto volgare che è meglio evitare.

Oggi abbiamo scoperto insieme quali sono gli errori beauty da non commettere per non sembrare vecchie e spente. Consigliamo di leggere anche questo articolo: “Addio all’eyeliner sbavato e alle ciglia finte traballanti, ecco come”.