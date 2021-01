L’Italia, si sa, è piena di meravigliose location, sicuramente a livello naturalistico, che siano le Alpi oppure il mare del Meridione. Ma anche dal punto di vista culturale l’Italia è un punto di riferimento a livello mondiale, con città d’arte splendide che consigliamo di visitare.

Il turismo nel nostro Paese ha purtroppo subito un grosso stop nel 2020, però non tutto è perduto. Ci aspettiamo infatti un bel rimbalzo nel 2021, se le vaccinazioni proseguono bene.

Ma le bellezze italiane non sono solo per il turismo. Anche il mondo dello spettacolo è da sempre interessato ad usare le nostre città, montagne e spiagge come location per i suoi film. Ed in particolare oggi parleremo della splendida località del sud che ha conquistato anche James Bond: stiamo parlando di Matera.

La nuova missione dell’agente 007

Ad ottobre di quest’anno uscirà il nuovo film di 007, intitolato No time to die. Esso inizialmente era previsto per l’aprile del 2020 ma poi rimandato a causa della chiusura per pandemia dei cinema. In questo film James Bond, interpretato da Daniel Craig, si lancia in una nuova avventura a fianco di grandi attori quali Rami Malek, Christoph Waltz, e la splendida bond girl Léa Seydoux.

L’Italia nel film

Il film avrà parecchie diverse location, che spaziano da Londra alla Norvegia, passando per la Scozia. Ma anche l’Italia trova il suo posto: sarà infatti presente la città fittizia di Civita Lucana. Essa è un insieme di varie location del sud Italia, ma è a Matera che si è visto il meglio finora. In un trailer è infatti stato mostrato un inseguimento mozzafiato proprio tra i celeberrimi Sassi della città.

Ricordiamo che i Sassi di Matera, corrispondenti ai due quartieri di Sasso Caveoso e Sasso Barisano presenti in questa meravigliosa città lucana. Essi sono patrimoni dell’umanità dell’UNESCO sin dal 1993.

E chissà, dopo l’uscita del film forse arriveranno turisti da molto lontano, per vedere la splendida località del sud che ha conquistato anche James Bond.