In inverno sappiamo bene quanto i consumi si alzino a causa del riscaldamento. Ma solo quando arrivano le bollette ci rendiamo conto di quanto effettivamente stiamo spendendo. Per cercare di abbassare i costi e non spendere troppi soldi, però, ci sono dei piccoli trucchi che si possono applicare alla vita quotidiana. Alcuni di questi riguardano i modi in cui si fa il bucato. Noi di ProiezionidiBorsa avevamo già trattato questo argomento. In questo articolo, infatti, sarà possibile trovare alcuni consigli. Oggi, però, vogliamo andare ancora più nel dettaglio. E dunque, ecco gli utilissimi segreti per risparmiare senza alcuno sforzo sulla bolletta quando si fa la lavatrice.

Eliminiamo il prelavaggio

Alcune persone ricorrono al prelavaggio quando hanno a che fare con macchie ostinati o capi davvero sporchi. In realtà questa azione è fortemente dispendiosa e aumenta tanto il consumo dell’acqua quanto quello dell’elettricità! Per risparmiare sulla bolletta, si potranno lasciare i panni in una bacinella piena d’acqua per circa un’ora prima di metterli in lavatrice. Il risultato sarà identico!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

L’ammorbidente può essere fatto in casa

L’ammorbidente rende i nostri abiti profumati e morbidi. Ma si tratta di una spesa che può essere evitata. Come? Con degli oli che daranno lo stesso risultato! Sarà sufficiente inserirli nell’apposito blocco quando la lavatrice verrà avviata e i vestiti, alla fine del lavaggio, emaneranno un odore delizioso!

Il tempismo sarà fondamentale

Non tutti sanno che più si aspetta a fare il bucato, più i vestiti saranno difficili da pulire. Le macchie, infatti, tendono ad incrostarsi quando rimangono sugli abiti per troppo tempo. E, quando ci accingeremo a toglierle, avremo bisogno di un maggior numero di lavaggi e di più detersivo! Perciò, il tempismo sarà il nostro alleato numero uno. Dovremo fare il bucato il prima possibile, ricordandoci però di riempire la lavatrice!

Dunque, ecco gli utilissimi segreti per risparmiare senza alcuno sforzo sulla bolletta quando si fa la lavatrice!