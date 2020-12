Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Sul mercato della bellezza è sbarcato un nuovo prodotto che rivoluzionerà la vita di milioni di persone. Quante volte noi donne abbiamo avuto difficoltà a stendere l’eyeliner in maniera omogenea e ad applicare le ciglia finte con la colla al primo colpo?

Scommetto che tutte possiamo affermare di aver commesso innumerevoli sbagli in questa banalissima operazione. Ma da oggi possiamo dire addio all’eyeliner sbavato e alle ciglia finte traballanti, ecco come.

L’eyeliner magnetico

Addio all’eyeliner sbavato e alle ciglia finte traballanti, ecco come fare per avere uno sguardo perfetto con il minimo sforzo. Come? Grazie ad un beauty product all’ultimo grido, l’eyeliner liquido magnetico.

Se si ordina questo prodotto su Amazon, un kit con eyeliner e ciglia finte verrà comodamente consegnato a casa. I prezzi sono contenuti e le spedizioni sono veloci.

Quando si riceverà il pacco al proprio indirizzo, si può provare subito il trucco seguendo pochi piccoli accorgimenti. Basta semplicemente applicare una piccola linea di eyeliner sulla palpebra superiore, facendo attenzione a stendere il liquido omogeneamente.

Come applicare

A questo punto, è necessario aspettare un paio di secondi per far sì che si asciughi senza, però, seccarsi. Infine, con l’aiuto di una pinzetta o, addirittura, solo con pollice e indice, si possono applicare le ciglia effettuando una piccola pressione. Così facendo il gioco è fatto e la tenuta è assicurata. Prendersi cura del proprio sguardo non è mai stato così semplice.

Oggi abbiamo spiegato qual è il prodotto fondamentale per il proprio make-up nella zona degli occhi. Se si desidera rimanere aggiornati su quali siano gli ultimi trend in questo ambito, basta consultare le nostre sezioni “Moda” e “Salute e Benessere”. Ad esempio, cliccando su questo link si possono trovare dei consigli utili sull’armocromia, ovvero una lista di colori amici che aiuteranno a far risaltare il proprio incarnato, ma anche i propri occhi.