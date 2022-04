Gli annunci di lavoro per cui candidarsi anche senza presentare titolo di studio o un’esperienza precedente

Il gruppo internazionale “BAX Group AG” con sedi in Italia, Germania e Svizzera cerca 15 persone per 2 profili lavorativi piuttosto accessibili. Questi sono confezionatori di capi di abbigliamento e cucitori a macchina per produzione in serie.

Il Gruppo è specializzato nella vendita online di capi di alta moda, occupandosi direttamente anche dell’ideazione e della produzione. Dello stesso fa parte l’azienda “XAVIER”, alla ricerca di candidati per lo stabilimento di Chieti.

Scopriamo nel dettaglio le opportunità lavorative

Gli annunci di lavoro per cui candidarsi sono 2. Nel caso dell’offerta per confezionatori di capi di abbigliamento, i 5 candidati che passeranno le selezioni avranno il compito di confezionare prototipi di varie tipologie.

L’assunzione è prevista con un contratto di lavoro a tempo determinato e la candidatura è possibile in via telematica. La domanda deve comprendere il curriculum vitae ed essere inviata all’indirizzo e mail del referente disponibile sul sito dell’azienda. Bisogna indicare nell’oggetto: “XAVIER – confezionatori di capi di abbigliamento”. Il termine ultimo per l’invio è fissato per il giorno 28 aprile 2022.

Passando ai requisiti necessari, non è richiesto alcun titolo di studio. Tuttavia, sono ritenute indispensabili le competenze di base necessarie per lo svolgimento della mansione, quindi del confezionamento dei prodotti.

La stessa azienda ricerca 10 addetti nel profilo di cucitore a macchina per la produzione in serie di capi d’abbigliamento. Il contratto applicato è a tempo determinato. La scadenza per inviare la candidatura è fissata, anche in questo caso, per il giorno 28 aprile 2022 ed è necessario allegare il proprio curriculum vitae. Anche in questo caso per candidarsi bisogna mandare una e mail. Cambia, però, l’oggetto della e mail, che in questo caso deve essere “XAVIER – cucitore a macchina per produzione in serie di abbigliamento”.

Gli annunci di lavoro per cui candidarsi anche senza presentare titolo di studio o un’esperienza precedente

L’avviso di lavoro sopra presentato è disponibile nel dettaglio sul sito Borsa Lavoro Regione Abruzzo. Sulla stessa piattaforma sono presenti altre due offerte interessanti con scadenza entro il 30 aprile 2022.

Nello specifico, uno dei profili ricercati è addetto alle risorse umane e alla formazione, presso l’agenzia di Vasto (CH). Il contratto di lavoro applicato è di tirocinio extracurriculare della durata di un anno e non è richiesta alcuna esperienza pregressa. Per la candidatura bisogna registrarsi sulla piattaforma della Borsa Lavoro della Regione Abruzzo.

Infine, si ricercano candidati nel ruolo di “addetto Back Office – Ufficio Personale”. Si richiede un’esperienza minima nella stessa professione. Inoltre, il candidato ideale possiede ottime capacità relazionali e l’attitudine al lavoro in team. La candidatura, comprensiva di curriculum vitae, deve essere inviata entro il 10 giugno.

