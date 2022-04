Il denaro non compra la felicità, ma spesso aiuta eccome a raggiungerla. Chi ha la certezza di avere i soldi per vivere e anche per concedersi qualche sfizio, infatti, sperimenta quel senso di serenità che permette sempre di guardare al futuro con una buona dose di ottimismo.

Detto questo, che fare del proprio gruzzolo? La domanda è d’obbligo, in quanto anche al giorno d’oggi c’è chi tiene ancora i soldi, come si dice, sotto il materasso, anziché andare a depositare a piccole dosi i risparmi accumulati nel tempo in un conto corrente aperto presso un istituto di credito. Vediamo allora, per l’una e per l’altra scelta, quali sono i vantaggi e anche i rischi che si possono correre.

Tutti si chiedono se è meglio tenere i soldi in casa o in banca valutando i vantaggi ma anche i rischi da non sottovalutare

Nel dettaglio, e prima di tutto, c’è da dire che non esistono limiti di legge su quanti soldi si possono tenere in casa. Inoltre, i soldi tenuti in casa non sono soggetti ai costi di gestione, Al contrario, invece, di quelli depositati in banca su un conto corrente.

In più, tutti si chiedono se è meglio tenere i soldi in casa, ma quando il denaro è tanto, allora è meglio conservare sempre le prove documentali relative alla provenienza. Detto questo, i rischi principali legati alla tenuta dei soldi in casa sono due. Ovverosia, il rischio di furto e il rischio di deterioramento delle banconote.

Tra il materasso e il conto corrente, inoltre, c’è pure una via di mezzo su dove tenere i soldi custoditi. Ovverosia, optando per una cassetta di sicurezza. Al pari del denaro tenuto a casa, i soldi messi nella cassetta di sicurezza, se sono davvero tanti, possono innescare controlli fiscali ai fini dell’antiriciclaggio.

Perché e quando è invece meglio tenere i soldi su un conto corrente bancario o postale

Per evitare i rischi di furto e di deterioramento delle banconote, la scelta di tenere i soldi sul conto corrente è invece la migliore. Certo, ci sono delle spese annue di gestione e di tenuta del conto corrente da sostenere, ma si avrà la certezza che nessuno potrà toccare il proprio denaro. Allo stesso tempo ci sarà sempre la possibilità di prelevare tutto, o parte della liquidità, in qualsiasi momento.

Lettura consigliata

