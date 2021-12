A causa dell’attuale pandemia, non è sempre facile riuscire a viaggiare quanto vorremmo e dove vorremmo. Non è, infatti, semplice riuscire ad allontanarsi da casa in questo periodo, sia per la paura derivata dalla situazione epidemiologica sia per le restrizioni presenti. In questa occasione, quindi, non ci resta altro che viaggiare con la mente, immergendoci fino al collo in storie di tempi meno “problematici”. Per questo motivo oggi andremo a scoprire alcuni dei romanzi che trattano dei viaggi più belli, con cui poter passare delle bellissime giornate in solitaria. Infatti, gli amanti dei viaggi non potranno non godersi questi bellissimi libri capaci di accompagnarli anche nelle mete più lontane. Scopriamo subito di cosa si tratta.

In attesa di poter viaggiare come prima

Per alcune persone è molto difficile non visitare un posto lontano da casa almeno una volta all’anno. Attraverso i viaggi, infatti, queste persone non solo riescono ad allontanare lo stress quotidiano, ma anche a crearsi dei bellissimi ricordi che resistono al tempo. Proprio per questo motivo, nel corso dei nostri articoli abbiamo spesso presentato alcune fantastiche località in cui passare delle giornate serene e rilassanti. Ad esempio, abbiamo descritto la città perfetta per passare delle splendide vacanze natalizie e divertirsi anche nel 2022. Allo stesso modo abbiamo presentato delle interessanti località italiane in cui passare delle bellissime vacanze natalizie all’insegna dell’arte e della cultura. Oggi invece scopriremo alcuni libri capaci di placare, anche solo per un momento, i desideri degli appassionati di viaggi.

Gli amanti dei viaggi non potranno non godersi questi bellissimi libri capaci di accompagnarli anche nelle mete più lontane

Iniziamo con Nomadland, libro da cui è stato tratto il noto film premio Oscar diretto da Chloé Zhao. Seguiremo la storia di persone che vivono ai margini della società, percorrendo l’America in Van alla ricerca di lavori stagionali. Un libro che ci presenta, in maniera dura e tagliente, una realtà in cui il “sogno americano” sembra essere un ricordo tanto lontano quanto sbiadito.

Il secondo libro ha invece ispirato un vero e proprio film cult, famosissimo tra tutti gli amanti della natura e dei viaggi. Parliamo di Nelle terre estreme, saggio che ha ispirato il film Into the Wild. Seguiremo così le vicende di Christopher McCandless, giovane americano alla ricerca della libertà, in un viaggio che lo porterà ad attraversare gli Stati Uniti. Una storia travolgente ed avvincente, capace di colpire profondamente il lettore.

Approfondimento

Meglio approfittare di queste vacanze natalizie per visitare questi bellissimi borghi incantati capaci di regalare giornate stupende