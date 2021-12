L’inverno porta con sé una magia tutta sua, capace di donare un’atmosfera veramente peculiare a tantissimi posti che risulterebbero quasi scontati in altre stagioni. Le serate passate davanti al caminetto, i manti di neve bianca e le passeggiate nei boschi imbiancati regalano, infatti, delle emozioni caratteristiche di questo periodo. Per potersi godere al meglio queste sensazioni è, però, opportuno riuscire a trovare i posti giusti, quelli capaci di regalare esperienze veramente indimenticabili. Proprio per questo motivo sarebbe meglio approfittare di queste vacanze natalizie per visitare questi bellissimi borghi incantati capaci di regalare giornate stupende. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Una giornata in mezzo a strade nevicate e chiese antiche

Ognuno ha i propri gusti personali per quanto riguarda le vacanze di Natale, che possono differire profondamente da una persona all’altra. Per questo motivo abbiamo spiegato dove passare delle giornate rilassanti sia agli amanti delle tradizioni natalizie sia a coloro che proprio non sopportano il freddo. Infatti, abbiamo spiegato perché passare il Capodanno in riva al mare è possibile se si scelgono queste bellissime località in cui è permesso viaggiare. Allo stesso modo siamo venuti incontro agli amanti delle feste spiegando quali sono i bellissimi mercatini di Natale che vale la pena visitare prima che l’inverno finisca.

Oggi andremo, invece, a scoprire alcuni bellissimi borghi non lontano da casa, in cui passare delle stupende giornate invernali. Iniziamo subito dal piccolo paese di Ossana, in Trentino, dove la festa di Natale è particolarmente sentita dagli abitanti. Infatti, durante le festività natalizie le vie di questo bellissimo borgo vengono abbellite da più di mille presepi tutti da scoprire. Inoltre, camminando per le antiche strade della città sarà possibile vedere varie casettine di legno, in cui scoprire l’artigianato e la cucina locale. Insomma, una piccola gemma natalizia assolutamente da visitare.

Gli amanti degli sport invernali non dovrebbero invece perdersi la possibilità di visitare Roccaraso, piccola gemma Abruzzese. Qui sarà possibile dedicarsi allo sci invernale, come anche visitare alcuni antichi edifici, tra cui spicca la chiesa dedicata a San Rocco. Se invece si abita nel nord Italia e si è amanti della neve, si potrebbe visitare il paese di Pragelato, nel Piemonte. Anche qui sarà possibile dedicarsi agli sci, godendosi inoltre un assaggio della buonissima cucina regionale.

