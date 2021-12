Abbiamo già esposto le 515 opportunità di lavoro offerte dalla Regione Puglia, da non lasciarsi sfuggire. Restiamo sulla stessa scia e presentiamo altri 2 bandi apparsi sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 28 dicembre. Nel complesso, ecco pronti 199 posti di lavoro a tempo indeterminato al Ministero dell’Interno e CSM anche con solo diploma.

Il bando del Ministero dell’Interno

Il concorso del Ministero dell’Interno mira alla copertura di 180 posti (il 10% è riservato) per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia. Tra i requisiti di ammissione al concorso troviamo la cittadinanza, i limiti di età (35 anni, elevabili in alcuni ma fino al limite dei 40 anni). Inoltre abbiamo il godimento dei diritti civili e politici, il possesso delle qualità morali, l’assolvimento degli eventuali obblighi di leva e l’idoneità fisica all’impiego.

La lettera g) dell’art. 2 elenca tutti i titoli di studio ammessi a concorso: laurea in giurisprudenza, scienze politiche, studi europei, etc.

Requisiti di accesso e domanda

Le istanze vanno prodotte online entro il 27 gennaio accedendo, tramite SPID, al portale ministeriale ed utilizzando l’apposito applicativo informatico.

La procedura di selezione prevede lo svolgimento di una prova preselettiva, che consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla. L’art. 9 dettaglia i punteggi attribuiti ai quesiti: essi, infatti, variano in base al grado di difficoltà della domanda. Il punteggio della prova non concorre tuttavia alla formazione del voto finale.

Alla prova scritta accede un numero di candidati pari a 7 volte i posti messi a concorso. Le prove scritte iniziano con lo svolgimento di 3 elaborati, poi nella risoluzione di un caso e infine nella traduzione di un testo o nella risposta ad un quesito in lingua straniera.

Il secondo concorso pubblico, per titoli ed esami, riguarda la copertura di 19 posti di addetto ai servizi generali, area I, del ruolo organico del CSM. Nel dettaglio, il bando del Consiglio Superiore della Magistratura ricerca 10 unità da destinare a mansioni generaliste e 9 a mansioni di autista.

Tra i requisiti troviamo il diploma e l’essere dipendenti da almeno 2 anni in posizioni corrispondenti a quelle messe a concorso (Area 1°). In particolare, nel caso degli autisti è richiesto il possesso della patente di autoveicoli e l’esercizio, almeno negli ultimi 2 anni, di analoghe mansioni di autista. Inoltre valgono gli altri requisiti generici previsti per l’assunzione nel pubblico impiego.

Le domande vanno prodotte solo online entro il 27 gennaio. Ai candidati sarà sufficiente accedere, con le proprie credenziali, al portale del CSM. Bisognerà dapprima registrarsi, poi procedere con la compilazione vera e propria e l’inoltro delle istanze.

La valutazione dei titoli (massimo 15 punti) verrà effettuata dopo la correzione della prova scritta (30 punti). Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21 punti alla prova scritta (altrettanti ne sono richiesti a quella orale per ritenerla superata).

In chiusura invitiamo il Lettore interessato a prendere visione integrale de bando di proprio interesse per tutti i dettagli del caso.

