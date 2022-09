Ora più che mai, tra le mura domestiche, il risparmio e l’efficienza energetica sono fondamentali. Per tenere bassi i consumi della luce e quindi i costi dell’energia elettrica. Pur tuttavia, quando per esempio gli elettrodomestici sono datati, i consumi rischiano di lievitare. Proprio perché, per esempio, la lavatrice o la lavastoviglie non è ad elevata efficienza energetica.

E questo vale ancor di più per il frigorifero che, per le sue caratteristiche, è un elettrodomestico che è sempre in funzione. E che è quindi sempre collegato alla presa di corrente. Vediamo allora, per chi ha il frigorifero vecchio ed ha deciso di cambiarlo, quali sono i modelli da valutare per l’acquisto. Proprio con l’intento di andare poi ad abbassare la bolletta della luce in maniera strutturale.

Quali sono i frigoriferi in classe A e quanto costano

Nel dettaglio, presso i negozi di elettrodomestici i frigoriferi non sono tutti uguali. Non solo in base al prezzo, ma anche e proprio in base alla loro classe energetica. In linea di massima possiamo dire che più alta è la classe energetica del frigorifero, partendo dalla classe A, maggiore sarà il prezzo d’acquisto. Ma nello stesso tempo, all’uso, maggiore sarà in casa il risparmio energetico.

In particolare, su quali sono i frigoriferi in classe A, quelli con la classe energetica A+ già spiccano per la loro efficienza. Ma per chi vuole spendere un po’ di più, la classe energetica A++ è quella che permette di portarsi a casa un frigorifero che garantisce davvero bassi consumi di elettricità.

Quando nel negozio di elettrodomestici il frigo costa anche più di 2.000 euro

Se poi si vuole davvero esagerare, senza badare a spese, il frigorifero di classe energetica A+++ è quello davvero d’eccellenza in questo momento, in commercio, per quel che riguarda il risparmio energetico. Ma bisogna mettere in conto una spesa che è sempre superiore ai 1.000 euro. Con i frigoriferi di classe A+++ più capienti che, inoltre, costano anche oltre 2.000 euro. E che sono anche progettati e messi in commercio per durare davvero a lungo. Basti pensare che sono frigoriferi di ultima generazione testati per oltre 300.000 aperture e chiusure.

Quanto si risparmia con un elettrodomestico A+++ rispetto alla classe energetica A

Basti pensare che, mediamente, acquistando un frigorifero, ed in linea generale un elettrodomestico, la classe energetica A+++ offre un risparmio di energia elettrica, a parità d’uso, pari a ben il 60%. Rispetto ad un elettrodomestico di classe A.

