Per rimanere forti e sani il nostro organismo deve ricevere tutti i nutrienti di cui ha bisogno. Questi nutrienti arrivano da una dieta sana e bilanciata. Il nutrizionista sa individuare in ogni persona i problemi di salute, le carenze nutrizionali. Non solo, ma sa anche come costruire un regime alimentare adeguato in base allo stile di vita e alle intolleranze o i gusti di una persona.

Rivolgersi ad un professionista è la scelta migliore. Tuttavia, ci sono degli alimenti da inserire nella propria dieta che non faranno altro che aumentare la salute dell’organismo con le loro proprietà e i loro benefici. Parliamo, ad esempio, degli agrumi. Assumere alcuni agrumi, soprattutto in estate, potrebbe fare la differenza. Ecco, quindi, quali sono gli agrumi essenziali che sono utili per una dieta sana da inserire nel proprio regime alimentare.

Oltre alle vitamine e ai sali minerali, possono apportare un notevole rafforzamento del sistema immunitario e questo diventa fondamentale per proteggere l’organismo da malanni di stagione spesso fastidiosi e da tutti i virus che cercheranno di attaccarlo.

Gli agrumi essenziali che potrebbero rafforzare il sistema immunitario

Il sistema immunitario del nostro organismo è un insieme di cellule e di tessuti che, insieme, lavorano per difenderci da agenti esterni, da quelli, in particolare, che possono causare delle infezioni. Rafforzarlo, quindi, è fondamentale per cercare di rimanere in salute. A questo proposito ci sono agrumi essenziali. Uno di questi è il limone. Quest’ultimo è un antibatterico, un antinfiammatorio, un antivirale, oltre ad essere diuretico e depurativo per l’organismo.

Insieme alle vitamine e alle proprietà del limone, va bene aggiungere anche l’arancia. Questo frutto può portare molta vitamina C, acido folico, vitamine del gruppo B e contribuire alla salute del sistema nervoso. Anche la sua buccia può essere molto utile. Vitamina A, B e C sono presenti nel mandarino, piccolo frutto arancione che contiene un gran numero di fibre, utili all’intestino. Da non sottovalutare le quantità di calcio e di potassio presenti al suo interno.

Infine, in una dieta sana e per un sistema immunitario più forte non può mancare il pompelmo. Grande apportatore di vitamina A e C, ha pochissime calorie e, quindi, non va a pesare sul regime alimentare. Fare scorta per l’organismo di questi agrumi, nelle giuste quantità, sarà un toccasana di salute. Naturalmente, soltanto uno specialista può determinare le giuste quantità.

Come rafforzare il sistema immunitario

Se il medico lo riterrà opportuno potrà prescrivere degli integratori. Tuttavia, l’Istituto Superiore della Sanità fa sapere che è fondamentale mangiare bene e fare regolare attività fisica. I consigli degli esperti sono quelli di mangiare almeno 400 g di frutta e verdura al giorno, cercare di riposare bene, mantenere il proprio peso forma e diminuire il più possibile ogni forma di stress.

Lettura consigliata

Come spremere un limone senza spremiagrumi per ottenere più succo con questo trucco degli chef per non sprecare