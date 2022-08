Il nostro viso è indubbiamente la parte che si pone maggiormente in primo piano in ogni situazione. Per tale motivo, qualunque inestetismo dello stesso potrebbe crearci non poche insicurezze. In alcuni casi, il make up potrebbe tornarci particolarmente utile per uniformare la pelle e nascondere le imperfezioni. Però, non sempre si presta bene per questo scopo o potremmo non sapere come fare. In più, si rivela una soluzione puramente di facciata, mentre si potrebbero fare dei semplici trattamenti che potrebbero aiutarci a migliorare la situazione.

Effetto lifting facile

Vi è una tecnica davvero semplice da adottare di cui si parla da diverso tempo. Infatti, vari vip avrebbero dichiarato di usarla e anche i social la propugnano con una certa frequenza. Trattandosi di un metodo casalingo varrà la pena provare a usarla perché avrebbe numerosi benefici.

Si tratta del cosiddetto skin icing o ice facial, trattamento che si serve di un comune cubetto di ghiaccio. Basterà strofinare il cubetto sul viso e compiere dei movimenti circolatori di massaggio con lo stesso. Consigliabile potrebbe essere ricoprire con un tessuto sottile il cubetto per evitare che il ghiaccio irriti la pelle. Inoltre, per lo stesso motivo, si raccomanderebbe di non soffermarsi sullo stesso punto per più di qualche secondo.

Sgonfia e ringiovanisce il viso questo rimedio naturale per pelle perfetta

Lo skin icing sembrerebbe in grado di donare alla pelle un aspetto curato e omogeneo. Infatti, la sua azione potrebbe dare una mano contro i segni del tempo. A tal proposito sarà importante anche non trascurare possibili alimenti che potrebbero prevenire la comparsa di rughe.

I benefici del ghiaccio non si esaurirebbero però a questo, ve ne sarebbero anche altri. Aiuterebbe a contrastare anche i brufoli e a ridurre possibili gonfiori e rossori del viso, nonché le occhiaie. Avrebbe un effetto tonico sulla pelle, la priverebbe di impurità e agirebbe anche sui pori presenti.

Allo stesso tempo, si rivelerebbe una manna per le pelli grasse in quanto andrebbe ad agire sulla quantità di sebo. Dunque, grazie a questo trattamento, la pelle potrebbe abbandonare quel fastidioso effetto olioso.

Consigli di utilizzo

Vi è da aggiungere che si potrebbe sfruttare e usare il ghiaccio in diversi modi. Oltre al classico cubetto, si potrebbe acquistare un apposito rullo da congelate e da far scorrere sulla pelle.

Inoltre, possiamo arricchire il ghiaccio anche con altri ingredienti facilmente reperibili in casa per aumentarne l’azione in modo mirato. Ad esempio, nel caso di borse sotto gli occhi, si potrebbe creare un cubetto ghiacciato contenente il classico cetriolo utilizzato in certi casi. O, in alternativa si potrebbe utilizzare del tè verde o del caffè.

Per una pulizia profonda del viso invece, sembrerebbe utile congelare del succo di arancia. Non meno utile il latte, spesso usato in virtù del suo potere idratante. Fin dall’antichità si sfruttava per ottenere una pelle vellutata e morbida. Uguali vantaggi potrebbe produrre anche l’aloe. Sgonfia e ringiovanisce il viso questo rimedio naturale che potrebbe rivelarsi un prezioso segreto per la bellezza della nostra pelle.

