Giugno mese fortunato per questi segni che gli astri ricopriranno di fortuna dopo un periodo di sfighe e dolori

Inizia un nuovo mese, e una delle domande più ricorrenti è: come andranno i prossimi giorni? È il momento di pianificare quello che succederà, e come sempre le Stelle vengono in aiuto. Il Toro scoprirà che ci sono dei cambiamenti in vista nel modo di amare. Dopo un periodo di sfiga e dolori, è finalmente giunto il momento di tornare a emozionarsi e ad amare. C’è nell’aria un sentimento più maturo, con il ritorno di Venere nel segno. Giugno mese fortunato per questi segni e in particolare l’Ariete, per cui sarà tutto più facile. Grinta tale da scavalcare ogni ostacolo e grandi emozioni nel weekend. Gemelli. Attenzione alla luna nuova di fine mese, che sarà fonte di grande ispirazione. Nel campo amoroso ci saranno enormi novità.

Cancro. Un periodo un po’ no. La sensazione è quella di stare sospesi su decisioni che non si riesce a prendere. È il momento di riprendere in mano la propria vita. Leone. Grande chiarezza all’orizzonte e una ritrovata fiducia in se stessi metteranno a posto diversi dubbi. Ora bisogna avere fiducia nel proprio partner. Vergine. Guai finanziari all’orizzonte: attenzione, bisogna aggiustare il tiro e fare meglio i conti. Ma non c’è aver paura: il momento astrale è generalmente positivo.

Gli amici della Bilancia dovranno ritrovare un po’ di coraggio. Gli altri sembrano non capire le loro necessità. Il grande segreto per farcela sarà imparare a bastarsi. Scorpione. I nati sotto questo segno potrebbero avere delle difficoltà economiche, e i conti faranno fatica a quadrare. Vecchi debiti ritorneranno a dare problemi, anche da un punto di vista di relazioni le cose non saranno sempre perfette. Pazienza e attenzione. Sagittario. Questo periodo sembra pieno di sfide anche hardware, ma non tutte sono un ostacolo. Anzi, spesso possono diventare un’occasione di crescita. È il momento di avere fiducia.

Capricorno. Adesso è il momento di lasciarsi andare e sganciare questo benedetto freno a mano che impedisce di andare avanti. Un problema per volta, senza fretta ma senza retrocedere: tutto andrà al suo posto. Acquario. Smetterla di compiacere tutti è il segreto di questo periodo. Soprattutto dal punto di vista relazionale bisogna pensare un po’ più a se stessi. C’è voglia di leggerezza: al bando le lagne e i lagnosi. Pesci. Questo è un buon momento per iniziare a parlare di convivenza con la persona amata. Il trucco per risolvere le piccole divergenze rimarrà quello di trovare il giusto compromesso.

