Con Marte in Ariete tanta fortuna in arrivo per questi 4 segni dell’oroscopo che inizieranno giugno e l’estate al top 

Maggio ci farà compagnia ancora per pochissimo e per questo è già partito il countdown per il mese di giugno: meno un giorno al suo arrivo. Quindi, anche se ancora non abbiamo girato il calendario è probabile che con la testa siamo già proiettati verso il sesto mese dell’anno.

Per alcuni questo significa iniziare a sfogliare le pagine della propria agenda prendendo confidenza con gli impegni futuri. Per altri, invece, fantasticare su nuovi progetti, spinti da quell’aria elettrizzante mista a salsedine che preannuncia l’estate.

Tuttavia, in anticipo, come la nostra immaginazione, le nostre voglie e aspettative, c’è anche l’oroscopo, pronto a rendicontarci quanto avviene nel cielo per colmare ogni curiosità.

Per l’inizio di giugno, ma anche per quello dell’estate, avrebbe già parecchie cose da comunicare, legate a un transito celeste particolarmente interessante.

Il pianeta corrispondenza dell’Ariete

Dopo un’assenza di quasi due anni il pianeta Marte è tornato ospite del segno zodiacale dell’Ariete. Ha bussato alla sua porta giorno 25 maggio e farà compagnia al primo dell’oroscopo fino al 5 luglio. Per questo, la sua influenza sembrerebbe manifestarsi al massimo proprio durante il mese di giugno e l’inizio dell’estate, che partirà ufficialmente giorno 21.

In ambito astrologico, Marte sarebbe un pianeta battagliero associato all’impulsività, alla grinta, alle emozioni senza mezzi termini e travolgenti. La vicinanza con l’Ariete, però, segno in cui ha il domicilio, potrebbe portare altre conseguenze in grado di dare una scossa al nostro carattere.

Innanzitutto, potremmo levarci di dosso quel velo di sfiducia e coprirci solo di ottimismo. Poi, potremmo ritrovare, o trovare, il coraggio per metterci in gioco e sfidare la sorte. Infine, a tutto ciò si potrebbe unire un’entusiasmante energia senza pari, sia fisica sia mentale.

Tuttavia, ad essere illuminati da questo transito sarebbero solo alcuni, pochi, segni.

Con Marte in Ariete tanta fortuna in arrivo per questi 4 segni dell’oroscopo che inizieranno giugno e l’estate al top

Il primo del quartetto dei fortunati sarebbe il Leone, già in risalita grazie alla Luna nuova di fine maggio. Solitamente a questo segno la grinta non manca mai, anche nei periodi più bui e travagliati. Il sodalizio Marte-Ariete potrebbe riaccendere soprattutto la sua ambizione, con possibili conseguenze positive in ambito lavorativo.

Dal fuoco, poi, passiamo ai segni d’aria.

L’Acquario, sempre in costante bisogno di novità, potrebbe avere uno spirito d’iniziativa incredibilmente travolgente. In amore questo potrebbe fargli guadagnare parecchi punti, coinvolgendo il proprio lui o la propria lei in esperienze indimenticabili.

La Bilancia, invece, potrebbe realmente raggiungere i propri obiettivi iniziando a sfoderare, sempre con un’innata eleganza, le unghie.

Infine, con Marte in Ariete tanta fortuna in arrivo anche per il Toro. Questo segno di terra, sempre molto concreto, potrebbe ricevere una bella sferzata d’energia che potrebbe portarlo a scommettere su scelte vincenti.

