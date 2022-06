Il profumo dell’estate è ormai nell’aria e il caldo comincia a farsi sentire. In molti staranno già pensando a dove trascorrere le ferie. Tanti sceglieranno villeggiature al mare o in montagna, nel primo caso si potrà optare per la Liguria con le sue meravigliose città. In alternativa anche borghi medievali del calibro di Saluzzo potrebbero essere una bella idea. Tuttavia, per questo anno, in molti sceglieranno di lasciare l’Italia in favore dell’Europa e del Mondo. Infatti, molte restrizioni sono ormai cadute e volare verso nuovi lidi potrebbe essere una buona idea.

Tra i posti perfetti per essere visitati durante un weekend, ma anche durante una settimana, troviamo Siviglia a poche ore di volo dall’Italia. Si tratta di una città del Sud della Spagna ricca di storia e cultura che ci stupirà. Durante il periodo estivo il caldo sarà notevole, per questo si consiglia di prepararsi. Una città che, con le dovute accortezze, si rivelerà anche poco costosa.

Giugno è il mese perfetto per visitare questa suggestiva città europea dal passato arabo per un viaggio low cost vicino all’Italia

Siviglia è il capoluogo dell’Andalusia e sorge sulle rive del fiume Guadalquivir. Una storia travagliata che ha origine nell’VIII secolo a.C e seppe snodarsi tra ascesa, caduta dell’Impero Romano e invasioni barbariche. In seguito fu conquistata dagli arabi divenendone dominio con il nome di Ishiliy fino alla metà del ‘200 quando fu trasformata in sede del Regno di Castiglia. A testimonianza di questa lunga storia sono rimasti alcuni monumenti tra i più belli di Siviglia. Il minareto della Giralda, oggi campanile della Cattedrale, risale all’ 1171 ed è visitabile in abbinamento a questa ultima. Per arrivare in cima bisognerà affrontare una salita, per questo meglio non indossare i tacchi.

La Cattedrale di Siviglia è uno dei monumenti imperdibili in città, all’interno è enorme e caratterizzata da numerose cappelle. Al suo interno si potrà ammirare anche il mausoleo dedicato a Cristoforo Colombo. Tra gli edifici religiosi da non perdere la Basilica della Macarena nell’omonimo quartiere. Di recente costruzione, risale alla metà del secolo scorso, è in stile neobarocco. Dopo la Basilica della Macarena si potrà proseguire fino al cimitero di San Fernando, da molti ritenuto un vero e proprio museo. Anche se non paragonabile ai camposanti parigini ci si imbatterà, comunque, in monumenti interessanti.

Alcazàr

Tra le cose da vedere a Siviglia, poi, si consiglia l’Alcazàr, una fortezza araba divenuta, in seguito, palazzo reale. Di questo edificio imponente rimarranno impressi nella mente del visitatore il “Cortile delle fanciulle” ma anche il “Salone degli ambasciatori” e tante altre sale. Immancabile un giro all’’interno degli immensi giardini ricchi di alberi secolari. Per evitare la coda si potranno acquistare i biglietti online sul sito ufficiale. Proprio qui sono state girate alcune scene della famosissima serie televisiva Games of Thrones.

Dove mangiare

Ricco di ristoranti e bar il quartiere Triana è perfetto per fare una pausa a pranzo o a cena. Sorge sulla riva occidentale del Guadalquivir e proprio sul lungofiume si troveranno la maggior parte dei locali. Inoltre, durante il giorno si potrà fare un giro alla scoperta dei laboratori di ceramiche e di alcuni resti romani nel mercato coperto. Giugno è il mese perfetto per visitare questa città, non perdete l’occasione.

