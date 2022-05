Giugno è ormai alle porte e molti segni zodiacali già stanno iniziando a tirare le somme. Maggio, infatti, sembra essere un mese davvero positivo per alcune persone in particolare. Queste ultime, infatti, nelle due settimane appena vissute, hanno avuto l’opportunità di ricevere delle notizie sorprendenti, che hanno allietato loro le giornate. Ora anche giugno sembra presentarsi ricco di novità positive per alcuni fortunati nati sotto stelle protettive. In particolar modo, sembra ci sia un segno che vivrà a cannone le ultime due settimane del mese corrente per poi esplodere e brillare davvero durante il mese di giugno.

Il Salice, un segno fortunatissimo che sarà ricoperto di belle notizie durante le prossime settimane

Il segno di cui ci stiamo occupando in questo caso è il Salice. L’albero di riferimento viene preso dal noto e famosissimo Oroscopo Celtico e si riferisce a tutte le persone che sono nate dal 1 marzo al 10 marzo e dal 3 settembre al 12 settembre.

In questo caso, ci stiamo riferendo a persone che amano essere libere e imprevedibili e che non riescono in alcun modo a star comode in schemi predefiniti e troppo rigidi. Inoltre, coloro che sono legati al simbolo del Salice, tendono alla malinconia e alla tristezza che, il più delle volte, vivono con un’intensità davvero sorprendente.

Intuitivi e istintivi, costoro si rifugiano nell’ironia per superare delusioni e momenti di sofferenza e spesso non riescono a gestire tutti i rapporti che li circondano. Il Salice, però, sogna anche un amore che sia puro e genuino e che finalmente possa regalargli un po’ di stabilità e, soprattutto, di tenerezza.

Maggio in ascesa e giugno sulla cresta dell’onda per questo insospettabile segno zodiacale travolto da un’ondata senza freni di fortuna

Pare che il Salice nell’ultimo periodo stia davvero andando alla grande. Infatti, i primi giorni di maggio si sono presentati in maniera totalmente positiva per questo segno zodiacale che sta ricevendo sempre più notizie positive. Inoltre, le ultime due settimane pare saranno ancora più brillanti assieme a giugno, che sarà il mese indiscusso del Salice. Infatti, coloro nati sotto questo albero potranno finalmente iniziare a pensare in grande. Il loro stipendio, infatti, potrebbe aumenta grazie a una promozione sul piano professionale.

Il piano personale, poi, sarà ricco di lucentezza. Torna una persona alla quale questo segno era legatissimo nel passato e verrà finalmente riaperto il vaso delle emozioni che renderà più che felice il Salice, che aspettava questo momento da tempo. Dunque, con maggio in ascesa e giugno sulla cresta dell’onda, il Salice può di certo dirsi fortunatissimo, soprattutto nell’ultimo periodo.

