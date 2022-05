Giove premia i Gemelli negli affari mentre Venere in sestile a Saturno porta buone notizie in amore a questo segno fortunato e con Mercurio che mette in guardia il Cancro c’è chi vivrà giorni di pura passione

L’oroscopo di questi giorni sembra non avere dubbi tra segni fortunati e no. Ad esempio, Giove premia i Gemelli negli affari e non solo mentre alcuni single potrebbero trovare l’amore. E c’è chi, beato lui, vivrà giorni di passione pura.

Per l’Ariete sono giorni positivi per pensare all’amore. Anche perché l’alchimia che si è creata con il nuovo partner è sorprendente e dovremmo coltivarla. Invece, a livello di amicizia, è il momento di fare scelte coraggiose.

Mentre per il Toro va a gonfie vele il reparto amore, non succede lo stesso nel lavoro. Qualcuno, infatti, in queste ore sta tramando contro di noi e dovremmo stare attenti.

Saranno giorni difficili per la Vergine mentre la Bilancia dovrà affrontare incomprensioni

Settimana positiva per i Gemelli che riallacceranno con un partner del passato. E sul lavoro, Giove ci dà una mano, mentre la salute ci impone più riposo.

Mercurio mette in guardia il Cancro, soprattutto dagli altri. Per questo, faremmo bene a stare, in questi giorni, il più possibile in casa, circondati dalle persone sincere.

Il Leone ha voglia di erotismo e lo fa senza mezzi termini. Anche perché, dal punto di vista fisico, salute e energia ci daranno una carica non indifferente. In previsione di due giorni all’insegna dell’amore, magari in una città romantica.

Brutte notizie in arrivo per la Vergine, dal punto di vista finanziario. Prima di pensare a una nuova attività dovremmo essere molto cauti e prudenti perché le stelle non sono dalla nostra parte.

La Bilancia sta avendo delle incomprensioni con il partner. Però, faremmo bene a presentarci per quello che siamo realmente, senza fingere. Potrebbero migliorare le cose.

Lo Scorpione è sempre irrequieto quando si tratta di amore. Infatti, saranno giorni altalenanti, in particolare verso fine settimana. Forse, meglio pensare a partire da soli, magari prenotando un aereo a prezzi stracciati.

Amore che, invece, premia il Sagittario, soprattutto i single. Che anche da un punto di vista lavorativo potrebbero avere, a breve, ottime notizie.

Giove e Venere avvertono il Capricorno, ma non lo frenano del tutto. Dal punto di vista affettivo, saremo presi in considerazione per dare consigli e se siamo single potrebbe arrivare la persona giusta.

Basta stare addosso al partner per l’Acquario. Potrebbe stancarsi di noi. Anche perché è un periodo che abbiamo le mani bucate e il conto in banca inizia a risentirne.

Hanno voglia di fare spese pazze i Pesci, soprattutto per la moda. L’estate sta arrivando e vogliamo rinnovare il nostro guardaroba seguendo le tendenze dei vip. Attenzione, però, a mantenere il giusto equilibrio.

