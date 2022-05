Il settore dei produttori di energia elettrica è abbastanza nutrito a Piazza Affari. Conta, infatti, oltre 20 operatori. Un ruolo di rilievo nell’ultimo anno è stato coperto da Renergetica che con il suo +70% si colloca alle spalle di Agatos che ha guadagnato circa l’80%, ma davanti a colossi come ENEL e HERA. In particolare, il primo viene da un annus horribilis avendo perso circa il 25%.

Nonostante queste ottime performance il titolo è poco scambiato a Piazza Affari. Basti pensare che oltre il 7% delle sedute non vede scambi sul titolo. Inoltre, oltre il 13% delle giornate di contrattazioni vede gli scambi confinati o all’asta di apertura o a quella di chiusura.

Dopo questa corsa, però, adesso il titolo Renergetica si trova a un punto nodale del suo percorso. Al momento, infatti, c’è un muro altissimo che ostacola il rialzo delle azioni Renergetica. Quale potrebbe essere il futuro per il titolo?

Come dicevamo la chiave per il futuro di questo titolo azionario passa per area 7,48 euro (II obiettivo di prezzo). Da novembre a oggi, infatti, sono già ben quattro volte che questa area di prezzo respinge i rialzisti. Ogni volta il respingimento ha portato a un nuovo test del supporto in area 6,34 euro che, almeno fino a ora, ha sempre resistito. Se si guarda al grafico, infatti, si noterà come le quotazioni negli ultimi sette mesi si siano sempre mosse all’interno del trading range 6,34 euro – 7,48 euro.

Per le prossime settimane, quindi, il futuro del titolo dipenderà dalla rottura di uno dei due livelli indicati.

Al rialzo, le quotazioni potrebbero andare a raggiungere la massima estensione rialzista in area 8,62 euro (III obiettivo di prezzo). Al ribasso, invece, potrebbe essere probabile un ritorno in area 4,5 euro.

C’è un muro altissimo che ostacola il rialzo delle azioni Renergetica. Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Renergetica (MIL:REN) ha chiuso la seduta del 23 maggio a quota 6,72 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale