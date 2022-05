Sta per finire il mese ma non i guai per certi segni. L’oroscopo della prossima settimana annuncia cuori infranti per due segni. E c’è chi, beato lui, farà affari davvero importanti. Per l’Ariete è arrivato il momento di chiudere i conti con il passato. Un modo anche per fare il punto su noi stessi e ripartire da basi solide. Il Toro si dedichi alla bellezza. Manicure, nuovo taglio di capelli, maschera per il viso. Sono giorni da consacrare alla nostra bellezza, perché è un momento di leggerezza e come tale va vissuto.

Che bei giorni da innamorati aspettano la Vergine

I Gemelli dovrebbero credere di più nel proprio fiuto per gli affari. Sono giorni propizi per investire. Attenzione, però, che le stelle segnalano una lite con una persona amica. Più che agli altri, poi, il Cancro farebbe bene a pensare a sé stesso. Anzi, dovremmo toglierci qualche soddisfazione e sfizio, senza badare a spese. Il Leone poi dovrebbe iniziare con calma la settimana. Lasciamo l’iniziativa agli altri. Noi faremo zero fatica e loro si sentiranno gratificati dal poter pensare a noi. Per il weekend, in vista una gita in un luogo insolito, tra i tanti sparsi nel territorio.

Marte in Pesci nell’ultima settimana di maggio porterà giorni all’insegna del “miele” ai Vergine. Momenti sdolcinati, richiesta continua di attenzione, tenerezze. E nel fine settimana una città romantica è pronta ad accoglierci per 1 o 2 giorni. Per la Bilancia, poi, saranno giorni di grande pulizia. E non solo in casa. È il momento di eliminare non solo da Facebook, ma anche dalla vita, persone che ci remano contro. Non sarà facile, ma staremo meglio.

Marte in Pesci nell’ultima settimana di maggio porterà rotture con persone infide alla Bilancia, giusti investimenti e liti in amore ad altri

Lo Scorpione flirterà con una nuova persona, che ci farà ritornare giovani. Peccato che il lavoro non vada altrettanto bene, con rischio frustrazione. Il Sagittario farà bene a pensare a come rientrare dai propri debiti. Anche se sono le questioni di cuore a toglierci concentrazione. Siamo a rischio rottura con il partner e anche i soldi hanno un peso.

Il Capricorno sta vivendo giorni da asociale. Preferiamo restare in casa, come se dovessimo proteggerci dall’esterno. Non è così però che si risolvono i problemi. Al massimo, si mettono in pausa. Qualcuno sparlerà alle spalle dell’Acquario. Oltretutto, saranno giorni complicati anche nel rapporto con il partner e quindi armiamoci di tanta pazienza. I Pesci dovranno vigilare. C’è maretta intorno a noi e, se dovessimo farci contagiare, potremmo rischiare di offendere qualcuno. Lasciamo che le cose si calmino da sole.

