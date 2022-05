Tra i frutti più amati della primavera ci sono le fragole. Esse sono deliziose semplicemente mangiate da sole, ma ci sono anche tante ricette che ne fanno un ottimo uso. Ad esempio, possono essere utilizzate per creare dei dolci spettacolari.

Oggi vediamo proprio una di queste ricette in cui le fragole sono protagoniste. Si tratta di una ricetta piuttosto semplice, che tra l’altro utilizza solo ingredienti facili da reperire. In questo modo non dovremo fare alcuna fatica eccessiva, né nell’acquisto degli ingredienti né durante la preparazione. Scopriamo dunque di che ricetta si tratta.

Gli ingredienti di cui abbiamo bisogno

Proviamo a cucinare delle ottime tortine di fragole, impreziosite da cocco e vaniglia. Per cucinarne una quantità per quattro persone avremo bisogno di questi ingredienti:

6 cucchiai di ricotta;

1 cucchiaio di cocco grattugiato;

1 cucchiaino di estratto di vaniglia;

300 g di fragole;

150 g di farina;

1 pizzico di sale;

75 g di burro;

5 cucchiai di zucchero.

Si tratta di ingredienti facili da recuperare in qualunque supermercato. Una volta che abbiamo tutto il necessario, iniziamo la nostra preparazione

Le fragole sono protagoniste in questo delizioso dolce facile da fare e che richiede ingredienti molto comuni

Come prima cosa mescoliamo sale, farina e metà dello zucchero in una ciotola. Poi tagliamo il burro a pezzetti, facciamolo ammorbidire e mettiamo anche questo nella ciotola. Mescoliamo fino ad ottenere un composto un po’ granuloso. Facciamo scaldare 60 ml d’acqua e, quando è calda (ma non bollente), mettiamola nella ciotola. Mescoliamo un po’ e poi modelliamo l’impasto a mano fino ad ottenere una palla.

Ora stendiamo la pasta con un matterello, non esitiamo inoltre ad aggiungere farina per evitare che si attacchi. Preriscaldiamo il forno a 200 gradi

Adesso prendiamo un tagliapasta ed usiamolo per ritagliare 6 forme rotonde. Poi prendiamo 6 stampi, imburriamo l’interno e mettiamoci dentro i 6 tagli di pasta.

Ora mettiamo in forno per circa 25 minuti, tenendo sempre d’occhio che non brucino. Se vediamo che iniziano ad essere un po’ troppo dorati, tiriamoli fuori un po’ prima. A fine cottura lasciamo raffreddare.

A parte mescoliamo insieme la ricotta, il cocco, l’estratto di vaniglia ed il resto dello zucchero. Distribuiamo un cucchiaio di miscela in ogni stampo. Infine, mettiamo l’ingrediente principe della nostra preparazione: le fragole. Tagliamole a pezzetti e disponiamole sopra le tortine.

