Per valorizzare al meglio il nostro aspetto dopo i 50 anni non dovremmo assolutamente trascurare i capelli. Un bel taglio può molto nel rendere attraente un viso, e nel farlo apparire più giovane. È, come si suol dire, il migliore intervento antinvecchiamento che ci sia, più efficace di un lifting.

I capelli dopo una certa età cominciano a diradarsi e ad assottigliarsi, a mostrare gli anni come tutto il resto del corpo. Tagliarli di tanto in tanto non può che rafforzarli, eliminando le punte sfibrate e facendoli apparire più vigorosi. Inoltre un bel taglio riesce a volte a ridefinire il nostro aspetto donando immediatamente un’aria frizzante e più sbarazzina.

Forma del viso e tipo di capello condizionano la scelta

Ma quale taglio adottare? Molto spesso la scelta, dal parrucchiere, non è facile soprattutto se non si hanno le idee chiare. A volte è proprio l’hair stylist a dare consigli personalizzati che tengano conto della forma del viso e del tipo di capello.

Ci sono tuttavia delle linee di tendenza da seguire, dettate dagli esperti del settore. Andrebbero preferiti tagli corti o medi che valorizzano il viso e mimetizzano meglio la mancanza di corposità del capello. E colori sfumati e dalle tonalità medie, escludendo i toni troppo scuri o troppo chiari. Anche per la scelta del colore si deve tener conto dell’incarnato e del tipo di taglio.

Se la pelle è chiara, sarebbe opportuno orientarsi sul biondo non troppo chiaro, se è rosata sulle tonalità del biondo caldo. Invece la pelle ambrata richiede toni dal marrone al nocciola, escludendo le tonalità troppo scure. Infine sarebbe opportuno scegliere sempre acconciature voluminose piuttosto che piatte che addolciscono i lineamenti e nascondono la fragilità dei capelli.

Perfetto anche dopo i 50 anni questo taglio chic dall’effetto ringiovanente

Tra i tagli più stilosi del momento c’è il classico caschetto portato però a una lunghezza volutamente corta, fino al mento, per scoprire completamente il collo. È un taglio molto versatile che si presta sia a un’asciugatura liscia sia a un’acconciatura a onde, o naturalmente mossa. Perfetto sui visi ovali si adatta a ogni forma del volto con dei piccoli accorgimenti.

Per i visi triangolari sarà necessaria una maggiore lunghezza, mentre per i visi squadrati bisognerà giocare sui volumi adottando un’asciugatura a onde. È un taglio ricco di personalità che scopre il collo dando un’immediata sensazione di freschezza e slanciando complessivamente la figura. È adatto ai capelli lisci come a quelli ricci e mossi. Perfetto anche dopo i 50 anni questo taglio chic e ringiovanente. Non deve sorprenderci se è di moda da più di un secolo.

