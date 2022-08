Preparare la propria crema da barba può essere abbastanza facile. In questo modo risparmieremo su sprechi e ingredienti non necessari, ma tenendo presente che la schiuma da barba fatta in casa ha una durata di pochi mesi.

Ci sono alcuni buoni motivi per cui dovremmo creare la nostra schiuma da barba invece di acquistarla.

Se la prepariamo noi stessi eviteremo i contenitori di plastica o le bombolette spray pressurizzate. Quindi risparmieremo un bel po’ di spazzatura creandola da soli.

Inoltre, la schiuma da barba di solito contiene molti ingredienti discutibili, come fragranze, coloranti e conservanti. Questi possono irritare la pelle sensibile e portare a tagli indesiderati.

La schiuma da barba può essere utilizzata anche in altri 3 modi inimmaginabili.

Creiamo da soli la nostra schiuma da barba e la pelle sarà liscia, soffice e senza graffi

Una schiuma da barba fatta in casa è anche migliore per la nostra pelle. Nell’articolo vedremo tre metodi per preparare da soli la schiuma da barba.

In questa variante di schiuma da barba, l’olio di vitamina E utilizzato assicura che la pelle rimanga sana. Promuove anche una più rapida guarigione delle ferite. Inoltre l’olio contrasta le infiammazioni che possono verificarsi durante la rasatura.

Gli ingredienti sono:

50 grammi di olio di cocco;

35 ml di olio d’oliva;

50 grammi di burro di karité non raffinato;

1 cucchiaio di sapone liquido;

1 cucchiaino di olio di vitamina E;

qualche goccia di olio essenziale a scelta.

Ecco il procedimento.

Uniamo il burro di karité e l’olio di cocco in una casseruola e la scaldiamo a fuoco basso fino a quando non si saranno ben amalgamati e sciolti.

Dopo di che li mescoliamo con gli altri ingredienti. Mettiamo il composto in un barattolo ermetico.

Quando il composto è freddo lo sbattiamo in una ciotola con una frusta a mano per circa quattro minuti. La schiuma da barba deve avere una consistenza cremosa.

Ora possiamo usare la nostra crema da barba fatta in casa per raderci come una normale crema da barba.

Come conservarla

Creiamo da soli la nostra schiuma da barba e poi conserviamola nel modo migliore.

È meglio conservarla in un barattolo di vetro sterilizzato e in frigorifero.

Se conserviamo la crema da barba in frigorifero potrà durare per circa due o tre mesi. Raccogliamo la schiuma con un cucchiaio pulito per evitare che i batteri entrino all’interno. Se dovesse capitare, la crema durerebbe di meno.

Un’altra ricetta è la seguente.

Ingredienti:

100 grammi di olio di cocco;

100 grammi di burro di karitè;

2 cucchiai di olio di semi d’uva;

2 cucchiai di olio d’oliva;

10 gocce di olio di incenso.

Mettere il burro di karité in una casseruola e farlo sciogliere insieme all’olio di cocco. Quindi possiamo aggiungere gli altri ingredienti e mescolare il tutto fino a ottenere una massa omogenea e poi mettiamola in frigorifero.

Quando la massa è soda, potremo sbatterla con lo sbattitore elettrico per quattro minuti e in seguito conservarla in un barattolo ermetico e posizioniamolo in frigo.

Lettura consigliata

