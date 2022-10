Anfibi e colori scuri per il ritorno della moda più attesa dell’inverno

La ciclicità della moda è cosa ben nota a chi ama cambiare spesso. A seconda delle annate si assisterà al ritorno di alcuni capi piuttosto che altri. Da un lato, infatti, avremo quei capi d’abbigliamento immancabili nel guardaroba. Si sta scrivendo del trench, dei jeans ma anche dei blazer. Dall’altra, invece, non manca mai il ritorno di alcune tendenze particolari. Da un lato le scarpe con la punta ma anche le platform e veri e propri stili. Sbirciando nei negozi è possibile farsi un’idea di quale siano le tendenze del momento. Alcuni saranno più indirizzati verso gli anni Settanta, altri verso gli Ottanta e così via.

Nell’ultimo periodo si è visto il ritorno prepotente della vita bassa che tanto era amata negli anni 2000. Oltre a questo, un altro ritorno che farà storcere il naso a molti è quello del nero. Il nero è un colore, molti direbbero un non colore, che non piace a tutte specialmente se portato in abbinamento ad uno stile goth.

Anfibi e colori scuri per il ritorno della moda più tenebrosa di sempre

Quello goth più che un modo di vestire rappresenta un vero e proprio stile di vita irrinunciabile per molti. Nero, anfibi ma anche corsetti e pizzi per donare al look un aspetto oscuro e tenebroso. Il new goth non è solamente una moda giovanile ma viene utilizzata anche da persone avanti con gli anni. Tra i grandi ritorni troviamo, in primis, i corsetti da portare per ricreare uno stile gotico e total black ma anche in altro modo. Infatti per chi non ama vestirsi total black ci sarà una diversa opzione che favorirà l’abbinamento con un classico blue jeans.

Chi, invece, vorrà riprodurre proprio lo stile gotico dovrà concentrarsi sui colori che potranno anche essere diversi dal nero. Ottimi il viola, il blu scuro ma anche il rosso scuro. Giacche di pelle nera o trench in pelle saranno perfetti per riparare dal freddo in autunno. Si potranno, poi, scegliere gonne in tulle o pantaloni skinny. Anfibi e colori scuri per il ritorno della moda che non si potrà ignorare in inverno.

Cosa comprare

Per i corsetti ci si potrà rivolgere a negozi come Zara. Qui se ne troveranno di diversi tipi e a tutti i prezzi. Alcuni a circa 60 euro mentre altri sui 30 euro. Sempre nel medesimo stile un vestito in velluto nero con il collo alto e le maniche lavorate a circa 50 euro. Ottimi, poi, i vari jeans di colore nero presenti sul sito di H&M ma anche di Bershka.

