Una strepitosa ricetta con castagne bollite che si sbucciano facilmente da fare rapidamente

Gli alimenti hanno il potere di essere fortemente evocativi nei confronti delle loro stagioni di appartenenza. Ed infatti nulla richiama il caldo tepore del camino e delle braci e del variopinto fogliamo dei mesi autunnali come le castagne. Inoltre, attorno alle castagne gira la credenza popolare che portarne una in tasca tenga lontano il raffreddore, noto sintomo stagionale.

Questo splendido frutto vanta tanti impieghi in cucina e può essere cucinato in tanti modi diversi. Di seguito vedremo una strepitosa ricetta con castagne bollite che trasformeremo in un piatto caldo, veloce e godurioso. Sarà infatti arricchito con uova, funghi e topinambur.

Ingredienti e preparazione

Naturalmente quella che indicheremo è una ricetta che può essere seguita pedissequamente o semplicemente essere presa come spunto. Se infatti ci mancasse qualche ingrediente, come ad esempio il topinambur, potremmo tranquillamente sostituire con delle patate. Senza indugi partiamo con la lista degli ingredienti:

castagne;

topinambur;

uovo;

funghi porcini;

pane.

Primo passaggio sarà quello di incidere le castagne sul dorso con un taglio a croce, il che renderà più facile sbucciarle in seguito. Ulteriore consiglio per agevolare la sbucciatura è quello di lasciare in ammollo le castagne e aggiungere un filo di olio nell’acqua di cottura.

Una volta incise le castagne procederemo a lessarle per circa 40 minuti per poi scolarle e lasciarle intiepidire. Nel frattempo sbucceremo il topinambur, tubero parente della patata ma con sentori deliziosi di carciofo, e metteremo a lessare anche lui con poca acqua per 30 minuti.

Per fare un figurone a cena ecco una strepitosa ricetta con castagne bollite

Quando il tutto sarà pronto non dovremo fare altro che sbucciare le nostre castagne ormai ben cotte e intiepidite ed unirle al topinambur per poi frullare il tutto. La consistenza dovrà essere quella di una vellutata, pertanto, al bisogno, possiamo aggiungere parte dell’acqua di cottura del topinambur o del brodo vegetale. A questo punto, dopo aver scelto e pulito correttamente i funghi porcini, li taglieremo prima a metà e poi a strisce, sempre nel senso della lunghezza, e li cuoceremo rapidamente con burro e aglio.

Ultimo ingrediente sarà un uovo in camicia che si prepara rompendo un uovo dentro dell’acqua acidulata con poco aceto nella quale avremo creato un vortice con una frusta o con una forchetta. Se questo passaggio dovesse risultare particolarmente ostico possiamo mettere l’uovo nella pellicola trasparente e lessarlo per 2 o 3 minuti.

In tavola

Non resta che comporre il piatto ponendo alla base la crema di topinambur e castagne, al centro l’uovo in camicia e contornare con funghi. Infine, possiamo accompagnare con cubetti di pane croccante saltato in padella e, se vogliamo esagerare, una fonduta di formaggio.