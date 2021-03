Marzo e l’inizio della primavera sono i momenti perfetti per dedicarsi al giardinaggio e alla cura delle piante. Una delle più gettonate da tenere negli interni è l’orchidea, piantina meravigliosa quanto fragile.

Per questo oggi spieghiamo un rimedio molto semplice da mettere in atto in casi estremi: per salvare un’orchidea in fin di vita basta quest’oggetto che tutti abbiamo in cucina.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Innaffiare nella maniera giusta

Prima di tutto per non far morire questo fiore molto delicato, è necessario prestare attenzione a molti fattori. Il primo errore, però, si nasconde spesso nell’atto di innaffiarlo.

Infatti un eccesso di acqua può portare le fragili radici a marcire, al contrario una penuria porterebbe a renderle secche e stoppose. L’ideale, quindi, è utilizzare il metodo a immersione. Questo consiste nell’inserire il vaso all’interno di una grossa quantità di acqua e lasciarlo lì per almeno mezz’ora. Dopodiché basta metterlo all’aria aperta a sgocciolare per almeno un’oretta prima di riportarlo in casa.

La scottex o la cotone-terapia

Nel caso in cui l’apparato radicale risulti veramente danneggiato, si può provare a fare un ultimo tentativo utilizzando o lo Scottex o il cotone. Vediamo insieme come fare:

verificare la parte delle radici e distinguere quelle del tutto compromesse da quelle che possono ancora sopravvivere;

mettere le seconde a bagno in una soluzione anti-fungina;

applicare della polvere di cannella per accelerare il processo di cicatrizzazione;

prendere lo scottex o il cotone, bagnarlo abbondantemente e strizzarlo bene;

adagiarci sopra le radici;

sigillare la pianta all’interno di un sacchetto di plastica, ad esempio quelli antigelo;

attendere che ricrescano le nuove radici, monitorando costantemente l’andamento.

Oggi abbiamo spiegato che per salvare un’orchidea in fin di vita basta quest’oggetto che tutti abbiamo in cucina. Se si desidera scoprire altri interessanti “dritte” sul giardinaggio, consigliamo di consultare questo articolo per avere un orto perfetto: “Verdure nell’orto sempre fresche e gustose grazie a questo semplice trucco”.