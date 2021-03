I capi neri sanno dare con semplicità alla nostra figura un tocco di eleganza. I lavaggi frequenti in lavatrice però possono rovinare i nostri capi e sbiadirli. Pertanto, possiamo lavarli a mano per preservarne la qualità del tessuto e del colore, ma non riusciremo ad igienizzarli per bene. Per questo motivo, oggi vogliamo svelare dei trucchetti per ovviare a questo problema. In questo modo non avremo mai più capi neri sbiaditi con questi semplici trucchi.

Gli errori

Non girare mai al contrario i capi prima di metterli a lavare è forse l’errore più comune che commettiamo. Non farlo, li porta a scolorire dal lato visibile una volta indossato, mentre se girato al contrario non si noterà.

Il fatto di non leggere mai le etichette dei nostri capi è un altro errore da non sottovalutare. Soprattutto se non siamo molto esperti, le etichette contengono delle indicazioni per il lavaggio in grado di aiutarci molto. E infine il calore: infatti, lavare i capi scuri ad alte temperature è il più grande nemico del nero.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

I rimedi

Non avremo mai più capi neri sbiaditi con questi semplici trucchi. Per prima cosa, per evitare che i capi scuri possano scolorire, dobbiamo effettuare cicli di lavaggio non superiori ai 30 gradi di temperatura.

Il secondo consiglio che diamo è quello di sostituire l’ammorbidente con il sale. Il sale, infatti ha il potere non solo di impedire che i capi sbiadiscano, ma anche che rimangano naturalmente morbidi. Per farlo, possiamo aggiungerne 100 grammi direttamente nel cestello prima di avviare il lavaggio.

Una valida alternativa al sale è utilizzare il pepe nero in polvere. Questa spezia, infatti, è un prodotto che funziona da abrasivo rimuovendo efficacemente i residui di sapone e detersivi, responsabili dello sbiadire dei colori. Inoltre, esso regala anche un’eccezionale brillantezza ai nostri capi.

L’ultimo metodo che suggeriamo è quello di creare una soluzione di acqua, aceto e birra. Dopo aver immerso il capo sbiadito per almeno 20 minuti, lo strizziamo e lo mettiamo in lavatrice. Aggiungiamo mezzo bicchiere di sale al capo interessato ed avviamo un normale lavaggio: i capi torneranno di un bel colore nero intenso.

Approfondimento

Ecco un trucco semplice ed economico per avere un bucato perfetto anche se si hanno animali in casa