Giardino e orto sono un bell’impegno: tutti vorrebbero ritrovarsi pomodori e gerani rigogliosi e bellissimi, da fare invidia. Ma i nostri vicini non ci rivelano mai i loro segreti di coltivazione. Ecco il segreto incredibile svelato dagli esperti di giardino e orticoltura alla nostra Redazione di ProiezionidiBorsa.

Il momento giusto per la concimazione dell’orto

Quali sono le cose da fare? Giardino e orto, ecco il segreto incredibile per sfoggiare pomodori belli da vedere e gustosi da mangiare e gerani rigogliosi e bellissimi da fare invidia a tutti. La fine di aprile è sicuramente il periodo migliore per aiutare la crescita delle nostre piante. Perché possono arrivare ancora alcune giornate e nottate fredde e le piantine messe fuori da poco nel vaso, o a dimora nella terra dell’orto, sono ancora fragili.

Con la giusta concimazione, possiamo aiutare le nostre piante a diventare floride e resistenti. Ovviamente, è sempre meglio utilizzare prodotti totalmente naturali e ammessi dall’agricoltura biologica.

Il concime animale fai-da-te

Il sangue di bue è un concime organico ricco di azoto e di ferro. Agisce rapidamente e favorisce la crescita di fiori e foglie. Una volta gli agricoltori usavano davvero il sangue animale, oggi questo prodotto che si trova in commercio con questo nome, è un liquido ricavato da una melassa vegetale oppure da sangue secco.

Se la carne amiamo cucinarla, invece che ordinarla da asporto, per non sentire odori pesanti, però, possiamo raccogliere e utilizzare nell’orto e in giardino il liquido che si forma nella ciotola quando lo riponiamo in frigo. Oppure possiamo sciacquare i pezzi di carne, prima di cuocerli, in una capiente bacinella d’acqua che travaseremo nell’annaffiatoio.

Il sangue di bue confezionato e diluito, si può usare efficacemente su pomodori, patate, carote, zucchine. Ma funziona benissimo anche per rinforzare i gerani che hanno preso qualche gelata e appaiono tristi e sciupati.

Anche rose, ortensie e oleandri appariranno subito rinvigoriti dal suo apporto. Attenzione a non esagerare con le dosi: il sangue di bue liquido va diluito nell’acqua di irrigazione, invece quello secco va distribuito sul terreno, sempre seguendo le dosi indicate sulle confezioni e interrato leggermente.