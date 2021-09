Dopo l’esplosione di vivacità e bellezza di fiori e piante, avvenuta durante l’estate, balconi e terrazzi appaiono, ora, spenti e spogli.

Il mese di settembre segna un periodo di transizione che va dalla bella e calda stagione ai primi freddi invernali.

Un cambio di rotta che colpisce, inevitabilmente, anche il balconcino di casa che dopo lo splendore estivo si ritrova con piante affaticate e foglie secche sparse qua e là.

Dunque, meglio correre ai ripari subito e organizzare gli spazi esterni nel miglior modo possibile. Anche perché, vivere il balcone anche d’inverno si può!

Non bisogna farsi scoraggiare dalle temperature in calo o dalla pioggia battente. Con pochi e semplici accorgimenti, potremmo avere balconi belli e ordinati anche nel periodi più freddi e perché no, suscitare anche quel pizzico d’invidia dei vicini che un po’ ci inorgoglisce.

Per rendere unico e speciale il nostro angolo “green” tantissime sono le possibili soluzioni. Ad esempio, bastano questi fiori dai petali d’oro per riscaldare l’autunno e decorare il balcone alla perfezione.

Per rendere l’ambiente interno decorato e ordinato, invece, si consiglia di scegliere questa pianta bella e facile da coltivare.

Infine, per chi desidera, invece, stupire ma con classe e quel tocco di romanticismo che non guasta, ecco la soluzione che può risultare davvero utile.

Finalmente balconi fioriti anche d’inverno con questa pianta bellissima che farà invidia a tutti i vicini

In pochi conoscono la pernezia del Cile. Questa pianta che si presenta come un piccolo arbusto sempreverde. Un esemplare cespuglioso e compatto che regala foglioline verdi dai toni brillanti e bacche colorate di rosa, di bianco o di rosso porpora. Una vera meraviglia che resiste al freddo e non sporca eccessivamente.

L’arbusto si sviluppa verso l’alto fino ad arrivare al metro d’altezza. Dunque, anche facili da tenere in vaso e da spostare all’occorrenza.

Le bacche della pernezia maturano nel periodo autunnale e durano anche fino alla primavera successiva. Coltivarla è facilissimo. Basta mantenere il terriccio sempre umido. Da evitare assolutamente i ristagni d’acqua. Per quanto riguarda la qualità del terreno, è meglio optare per un miscuglio di terreno, sabbia e torba.

Curiosità

Una delle particolarità di questa pianta è che è definita dioica. In buona sostanza, gli organi riproduttivi maschili e quelli femminili sono portati su due piante distinte. Dunque, per una produzione più ricca di bacche si consiglia di posizionare un esemplare maschile vicino a quello femminile.

In poco tempo potremmo avere finalmente balconi fioriti anche d’inverno con questa pianta bellissima che farà invidia a tutti i vicini.