In estate, ogni fine settimana è una buona occasione per mettersi in viaggio. Per rendere meno pesante l’attesa delle ferie, possiamo accorciare i tempi concedendoci dei brevi viaggi e trascorrendo i weekend fuori casa. Gli italiani sono abituati al buon cibo e quando decidono di recarsi fuori dal Paese hanno paura di non trovarsi bene. Se non ci allontaniamo molto, le differenze per quanto riguarda la cucina possono non essere così abissali perché si sentono le influenze della nostra cultura. Ecco perché oggi vogliamo consigliare per le vacanze una destinazione stupenda che si trova ad appena 20 minuti da noi.

La perla della Costa Azzurra

A pochi chilometri dalla Riviera Ligure sorge Mentone. Questa elegante meta è anche detta la città dei limoni per via di un particolare microclima subtropicale che la caratterizza. Ogni anno si celebra la caratteristica Festa dei Limoni, occasione in cui la città si colora di composizioni di agrumi profumati e bellissimi. Chi cerca un’oasi di tranquillità deve concedersi una visita al Giardino Botanico Val Rahmeh-Menton. Esteso ben un ettaro e mezzo, qui potremo ammirare oltre 1500 specie di piante. Diviso per aree tematiche, una delle sue principali attrattive è lo stagno delle ninfee da cui ammirare il mare sullo sfondo.

Giardini che profumano di limone e spiagge da cartolina in questa città vicinissima all’Italia ideale per chi vuole mangiare bene spendendo poco

Un altro luogo incantevole sono i Giardini Biovès, situati nel cuore della città. Prati fioriti, profumo di limoni, sculture e fontane decorano questo splendido giardino che possiamo visitare tutti i giorni dalle 07:30 alle 18:30. Ad attirare molti turisti a Mentone sono anche le sue spiagge. Tra tutte, ricordiamo la spiaggia di Les Sablettes. Questo angolo di paradiso possiede acque poco profonde, tranquille e sabbia chiara e fine. Si trova tra i 2 porti e il centro storico della città ed offre una vista stupenda. Questa spiaggia è perfetta per chi cerca relax perché è vietato praticare sport acquatici. La sera questo luogo si riempie di coppie che celebrano il tramonto in compagnia di un calice di vino per godere appieno dell’atmosfera romantica.

Per una vista mozzafiato

Ci sono giardini che profumano di limone e spiagge da sogno in questa stupenda località, ma chi vuole godere di una vista pazzesca deve recarsi al cimitero di Mentone. Il Cimitero del Vecchio Castello è un luogo molto elegante e suggestivo. Questo luogo si raggiunge percorrendo il centro storico e salendo sulla collina. Tra le tombe adornate con fiori e fregi in stile liberty potremo ammirare un paesaggio sulla città e sul mare davvero incantevole.

Cosa mangiare

Qui a Mentone la cucina francese ed italiana si fondono e possiamo scoprire ristoranti in cui mangiare bene senza spendere una fortuna. Inoltre, trovandosi sul mare qui possiamo assaporare un ottimo pesce fresco. Tra i tanti piatti consigliamo il plateau de coquillage ricco di cozze, vongole, gamberi e ricci. Tra le altre specialità sono da provare la socca, un piatto a base di farina di ceci e la pichade ovvero una torta salata simile alla pizza. Possiamo gustare le specialità di Menton al Ristorante La Martina spendendo una media tra i 15 e i 20 euro a persona e al ristorante Carnival.

