Gennaio e febbraio sono mesi perfetti per allestire l’orto anche da zero, così ecco i 3 trucchetti furbi per cominciare

In inverno, si sa, la terra sembrerebbe dormire. Eppure sotto all’apparente tranquillità, la vita si prepara a sbocciare di nuovo con l’arrivo del primo caldo e del sole. In questo periodo potremmo pensare di utilizzare un pezzetto di terreno o di giardino che abbiamo a disposizione per provare a coltivare qualcosa di nostro. Questa attività è molto divertente, ci fornisce alimenti e spezie di cui saremo fieri. Infine ci mantiene occupati e ci distrae.

Ecco dunque che questi mesi sono ideali per organizzare il lavoro. Possiamo già piantare alcuni semi. Ad esempio, la fine dell’inverno sarebbe raccomandata per seminare la valeriana, un’insalata dagli effetti molto salutari. Ma prima ancora di dedicarci ai benefici delle piante coltivate, potremmo avere bisogno di qualche dritta. Nessun problema perché gennaio e febbraio sono mesi perfetti per allestire l’orto, anche se dovessimo partire da principio per farlo.

Per ciascuna ombra un colore di verdura

Ciascuna specie orticola prevede un’esposizione al sole specifica. Senza perdersi in ragionamenti difficili, un’indicazione ed un segreto fondamentale derivano dal colore delle specie che dovremmo coltivare. Se c’è il pieno sole possiamo piantare i pomodori. Se si tratta di un’esposizione a metà occupiamoci delle zucchine (ad esempio l’esposizione al sole avviene solo per la mattinata). Invece se piante e palazzi causano un’ombra pressoché costante, pensiamo all’insalata.

Potremmo proteggere il nostro orto con un percorso a ostacoli per le lumache. Queste potrebbero infatti minare le radici ed intaccare le nostre piccole coltivazioni. Per fortuna esistono piccoli espedienti che tutti possiamo utilizzare nel perimetro del nostro orto in maniera naturale. Ad esempio, buttare i fondi dei caffè, sotterrare i gusci delle uova oppure, entro certi limiti, porre qualche pianta repellente che naturalmente le allontanerà. Esistono anche rimedi naturali per parassiti animali (macerato di ortica, oppure sapone di Marsiglia) e funghi (olio essenziale d’arancio). Consideriamo sempre i prodotti che coltiveremo per direzionare meglio le nostre scelte.

Gennaio e febbraio sono mesi perfetti per allestire l’orto anche da zero, così ecco i 3 trucchetti furbi per cominciare

Un terzo passaggio che dovremmo considerare con attenzione è la possibilità di far analizzare il terreno. Questa operazione può avere costi tutto sommato contenuti (si può realizzare con poche decine di euro), ma ci potrebbe fornire informazioni di grande rilievo per far rendere al massimo il nostro terreno. Tra queste, la quantità di humus presente e la possibilità di utilizzare alcuni tipi di concime. In generale potremmo ottenere notevoli indicazioni su quali piante seminare. Queste ci saranno di grande aiuto per proseguire nella coltivazione.

Fare questi passaggi ci porterà ad immaginare quanto e come un orto potrebbe rappresentare un interessante e divertente passatempo.