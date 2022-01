Oggi, alla luce degli ultimi movimenti dei listini azionari, torniamo a chiederci se il ribasso sia finito o meno. Soprattutto dopo che a cavallo del setup del 25 gennaio è stato segnato il minimo annuale, per il momento. Dopo alti e bassi intraday, oggi il rimbalzo continua sui mercati e per certi aspetti sorprende. Cosa ci attende da ora in poi? Come regolarsi con questi prezzi che continuano a oscillare con forti escursioni sia al rialzo che al ribasso? Il nostro consiglio è sempre identico: continuare a operare senza preconcetti, monitorando i numeri e i prezzi e trarre conclusioni solo da essi.

Procediamo per gradi.

Alle ore 17:30 della giornata di contrattazione del 27 gennaio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.499

Eurostoxx Future

4.171

Ftse Mib Future

26.855

S&P 500 Index

4.400,73

Il ribasso continuerà per altri mesi come da previsione oppure è già finito?

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani. Questi sono correlati al 76% con i listini internazionali.



Cosa attendevamo per la settimana in corso?

Fase laterale rialzista fra lunedì e martedì e poi nuovi ribassi fino a venerdì. Domani è decisivo per capire cosa potrebbe accadere fino a metà febbraio.

Il rimbalzo continua sui mercati che ora sono a un punto decisivo

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 15.581 punti. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 15.959.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.216 punti. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.299.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 26.975 punti. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 27.580.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.495 punti. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.633.

Quale posizione di investimento in ottica multidays?

Continuare a mantenere gli Short in essere dall’apertura del 24 gennaio.

Cosa attendere per la giornata di venerdì?

Difficile definire uno scenario, in quanto la situazione grafica è molto indecisa e gli oscillatori sono in laterale.