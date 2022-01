Dopo la frenesia delle feste, gennaio è solitamente un mese senza grossi scossoni.

Forse è anche per questo che viene percepito come più lungo e noioso di tanti altri.

In questo primo mese dell’anno si riparte, carichi di buoni propositi ed aspettative spesso puntualmente disattese. Per questo molti, prima di lanciarsi in nuovi progetti, preferiscono cautamente affidarsi alle previsioni astrali.

Le stelle e l’oroscopo, per chi ci crede, non sono sicuramente delle sentenze da maghi ed indovini.

Tuttavia, possono essere in grado di suggerirci se è il caso di fare o no un determinato salto o di prendere o meno certe decisioni. In alcuni casi possono anche indicarci se sia opportuno circondarci di certe persone o evitarle, come ad esempio i segni più invidiosi.

Insomma, se chiediamo consiglio ad amici o parenti, dare un’occhiata anche al nostro oroscopo potrebbe non guastare.

Gennaio chiude con una fortuna sfacciata per Toro e Vergine ed altri 3 segni zodiacali insospettabili

Nonostante gli astrologi non avessero dubbi su quale sarebbe stato il segno più fortunato del 2022, è bene ricordare che siamo solo all’inizio.

Il mese, nonostante la lentezza percepita di cui accennavamo, si sta concludendo con alcuni vincitori non solo morali.

Eh sì, sembrerebbero in arrivo dei giorni davvero intensi. Questo nonostante Mercurio retrogrado che porta scompiglio qua e là tra i 12 segni. Uno scompiglio spesso percepito come sfortuna e scocciature varie, ma che invece per alcuni segni passerà senza grossi danni. È proprio questo il caso del Toro e della Vergine.

Le previsioni e gli altri 3 segni favoriti dalle stelle

Per questi due segni potrebbe essere il periodo giusto per chiedere un aumento, per uno scatto di carriera o per trovare finalmente un lavoro stabile.

Chi è in coppia potrebbe ricevere qualche proposta davvero interessante e per i single si prospettano conoscenze davvero interessanti.

Gli altri 3 segni che gli astri indicano come favoriti nei prossimi giorni sono degli insospettabili per i quali di solito vige la calma piatta. Si tratta di Gemelli, Sagittario e Cancro.

Anche per loro saranno giorni infuocati, in particolar modo per i Gemelli, che farebbero bene a ragionare su un investimento importante.

Sagittario invece è alla ricerca di stabilità affettiva, una stabilità che potrebbe concretizzarsi proprio in questa settimana.

Per il Cancro invece in arrivo belle notizie lavorative ed una ripresa fisica che tanti stenteranno a credere.

Questo porterà successo anche in amore, per chi è alla ricerca di una relazione.

Fatevi sotto!