La vita frenetica di ognuno di noi, i figli, il lavoro, gli animali domestici da accudire, le faccende da sbrigare. Insomma si è sempre di corsa e la fatidica domanda cosa c’è da mangiare è sempre dietro l’angolo.

Numerosi sono i piatti della tradizione con i quali deliziare il nostro palato e quello dei nostri cari. Dalla semplice ma estasiante pasta al pomodoro, ad una veloce e appetitosa pasta alla Norma. Delle gustose salsicce in padella o più semplicemente dei veloci tramezzini salva pranzo e cena.

Non i soliti involtini di carne, prosciutto e formaggio ma una deliziosa ricetta al salmone che si prepara in 5 minuti e salva la cena

Più velocemente e senza rinunciare al gusto potremmo pensare di preparare dei prelibati ed invitanti involtini. Non la classica ricetta a base di carne e mozzarella che riscuote sempre grande successo, ma dei favolosi involtini a base di salmone.

Gli involtini sono una delle più classiche e veloci preparazioni domestiche amate da grandi e piccini. Si possono realizzare in tanti modi in bianco, al sugo, al ragù cotti in padella o al forno. Deliziosi con patate e prosciutto, ma anche impanati con il pollo.

La ricetta di oggi è a base di pesce e lascerà chiunque li assaggerà a bocca aperta. Una vera delizia i nostri involtini a base di salmone, ricotta e impreziositi con le prugne della California e spinaci cotti.

Involtini di salmone alle prugne

Ingredienti:

10 filetti di salmone sottili;

130 grammi di ricotta a scelta;

6 prugne essiccate;

400 grammi di spinaci;

Sesamo, sale e olio EVO;

Procedimento

In una padella con uno spicchio d’aglio, un filo d’olio cuocere gli spinaci per circa 10 minuti, quelli surgelati vanno benissimo. Su un piano o un tagliere, dunque, stendere i filetti di salmone per bene, spalmarci sopra la ricotta e aggiungere una quantità modesta di spinaci. Aggiungere le prugne a pezzetti e arrotolare su se stesso ogni involtino. In una padella calda mettere a cuocere per circa 2 minuti per lato gli involtini. Impiattare e servire con l’aggiunta dei semi di sesamo.

Per renderli ancora più gustosi è possibile creare una cremina a base di olio, 3 cucchiai, e limone, 1 cucchiaio. Versare nel recipiente di un frullatore ad immersione e mescolare. Versare la riduzione sugli involtini e servire.

