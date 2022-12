Ecco la differenza tra fondotinta in crema, fluido e compatto e quale usare a 20 e a 70 anni

Non sappiamo quale fondotinta comprare? Ecco dei consigli utili per scegliere il prodotto perfetto adatto alla pelle secca, grassa e matura. Vediamo qualche trucchetto per non sbagliare l’acquisto.

Ogni donna vorrebbe alzarsi al mattino con un viso perfetto, riposato e luminoso. Purtroppo, non è sempre possibile. Soprattutto se durante la notte si è dormito ben poco.

Ma non temiamo, perché possiamo risolvere il problema utilizzando i prodotti make-up giusti.

Truccarsi non vuol dire solo coprire le imperfezioni della pelle e nascondere il colore scuro delle occhiaie. Ma serve anche a valorizzare alcune caratteristiche del viso sia a 20 che a 70 anni.

Naturalmente, per cercare di ottenere un risultato perfetto, non cadiamo nell’errore di creare un mascherone. Se realizzato bene, il make-up, potrebbe renderci più belle apparendo naturali.

Come utilizzare il correttore, blush e terra

Sono tanti i prodotti che il mercato beauty offre. Ad esempio, nella make-up collection di una donna, non dovrebbe mai mancare un correttore. Utile per coprire imperfezioni e occhiaie.

Ma anche un blush da applicare sulle guance e, seguendo il nuovo trend che sta spopolando sui social, anche sul naso. Questo prodotto colora le gote e serve a ricreare un colorito sano e naturale. Al posto del blush si potrebbe usare una terra dai toni caldi e da applicare su tutto il viso. Donerà un fantastico “effetto abbronzatura”.

Ecco la differenza tra fondotinta in crema, fluido e compatto e come applicarli

Ma il prodotto più iconico per le amanti del beauty è assolutamente il fondotinta. Si applica come base del trucco e ha il compito di coprire macchie, rughe, brufoli e uniformare il colore del viso. È importante sceglierlo in base alla nostra tipologia di pelle e al colore dell’incarnato.

Sul mercato ci sono tanti tipi di fondotinta. I più utilizzati sono quelli in crema, fluidi e compatti.

Vediamo le principali differenze.

Il fondotinta in crema è il classico prodotto adatto alle pelli secche cha una coprenza abbastanza alta. Rende la pelle uniforme e molto vellutata. Può essere applicato con un pennello, una spugnetta oppure anche con le mani.

Il fondotinta fluido ha una consistenza molto liquida. È facilissimo da stendere e dona un finish naturale e un aspetto radioso. Anche questo prodotto è molto indicato per le pelli secche ma anche per le ragazze dalla pelle impura che cercano un prodotto leggero. Non ha una coprenza elevata e si stende molto bene anche con le mani.

Fondotinta per pelli grasse

Infine, il fondotinta compatto in polvere, è formato da pigmenti pressati. È adatto alla pelle mista e grassa e ha la capacità di tenere sotto controllo il sebo in eccesso, anche per tutto il giorno. Possiamo scegliere il grado di coprenza e stenderlo con la spugnetta in dotazione, ma anche con un pennello dalle setole morbide o dense.

Quindi, ecco la differenza tra fondotinta in crema, fluido e compatto. Facciamo sempre attenzione a scegliere il prodotto adatto al colore del nostro incarnato.