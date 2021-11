Fare il bucato è un’attività apparentemente semplice e veloce. Basta separare i bianchi dai colorati, mettere tutto in lavatrice, versare il detersivo e il gioco è fatto. Dopo circa un’ora e mezza, bisognerà prendere i panni bagnati, stenderli un po’ come capita e aspettare che si asciughino. Beh, cosa mai ci sarà di complicato come dicono in tanti?

C’è di complicato che la realtà è ben diversa da quello che abbiamo appena descritto. È vero che alcune attività domestiche richiedono molto più tempo e fatica rispetto al bucato, ma esistono tante altre variabili. Il tessuto ad esempio, assolutamente fondamentale quando si lava e asciuga.

Non possiamo pensare di trattare allo stesso modo un indumento in lana ed uno in cotone. Prendiamo proprio il caso dell’asciugatura. Si sa che la lana ha bisogno di alcune accortezze, ma non è ancora ben chiaro quali. Nessun problema, Noi della Redazione abbiamo la soluzione.

Geniali questi 3 segreti della nonna per asciugare la lana senza rovinarne forma e morbidezza

Guardando le nostre nonne pulire gli indumenti, abbiamo avuto una vera e propria illuminazione. Non solo lavano a mano e con i prodotti adatti, ma ricorrono anche ad alcuni trucchetti che probabilmente tantissimi ignorano. Il primo tra questi richiede l’aiuto di un asciugamano. Difatti, per evitare che i capi in lana si deformino, è necessario non stenderli quando sono ancora bagnati, perché si potrebbero rovinare irrimediabilmente. Ecco perché ciò che dovremo fare è avvolgerli in un asciugamano, in modo che assorba più acqua possibile. Ne avevamo già parlato in un precedente articolo, ma in quel caso si era consigliato di tenere avvolto l’indumento qualche ora direttamente nel lavabo. Stavolta, suggeriamo piuttosto di lasciarlo per circa una mezz’oretta, anche se il tempo preciso dipenderà dalle dimensioni e dalla quantità d’acqua. Passiamo ora agli altri due stratagemmi, tanto semplici quanto importanti per un risultato ottimale.

In orizzontale e al buio

La normalità vuole che i vestiti appena lavati si stendano in verticale. Bene, in questo caso dimentichiamo la normalità e affidiamoci alle nonne. Il nostro bel maglione o la nostra amata sciarpa, infatti, andranno stese in orizzontale e soprattutto alla larga dal sole che potrebbe intaccarne la morbidezza.

Sono geniali questi 3 segreti della nonna per asciugare la lana senza rovinarne forma e morbidezza e averli sempre come nuovi. La tecnologia ci agevola la vita, ma ogni tanto è molto importante seguire i consigli dei più sapienti.