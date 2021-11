Con l’arrivo dell’inverno cresce il desiderio di zuppe calde e gustose. Sono un’ottima scelta per il nostro menu. Tengono lontano il freddo e sono salutari e nutrienti. Per questo la zuppa è considerata il piatto perfetto per la stagione invernale. Così come il brodo, considerato il rimedio naturale contro i raffreddori di stagione. Entrambi i piatti sono meravigliosi idratanti in quanto donano al corpo molti liquidi e sono facili da digerire, il che li rende ideali per una dieta equilibrata.

Quando abbiamo fretta, però, non dobbiamo necessariamente accontentarci di zuppe pronte o riscaldate. Avevamo presentato poco tempo fa la ricetta di una saporitissima zuppa francese. Ora, queste veloci zuppe invernali possono essere preparate in pochissimo tempo.

Ecco 2 deliziose e nutrienti zuppe invernali che vanno dal fornello alla tavola in soli 30 minuti

Zuppa di fagioli e salsiccia

Questa gustosissima miscela di salsiccia e fagioli con insalata di cavolo rende questa zuppa perfetta come comfort food per una fredda serata d’inverno. Ottima per un primo piatto. Se di nostro gradimento, abbiniamo alla zuppa crostini di pane.

Ingredienti per 6 persone:

2 cucchiai di olio;

500 gr di salsiccia;

400 gr di fagioli borlotti cotti (possiamo utilizzare anche quelli in lattina purché scolati e sciacquati per eliminare il sale in eccesso);

500 gr di insalata di cavolo;

700 gr di salsa di pomodoro;

3 bicchieri di acqua.

Preparazione:

In una pentola riscaldiamo l’olio e aggiungiamo la salsiccia tagliata a pezzetti con le mani dopo aver rimosso la pelle. Cuciniamola a fuoco lento per circa 10 minuti. Aggiungiamo gli ingredienti rimanenti e portare a ebollizione. Continuiamo dunque a cuocere a fuoco lento 18-20 minuti e il piatto è pronto.

Zuppa Di Salsiccia E Zucchine

Questa zuppa riscuote sempre un certo successo. Ogni porzione, circa una tazza, conterrebbe un numero contenuto di calorie. Possiamo tranquillamente chiedere il bis.

Ingredienti per 6 persone:

1 cucchiaio di olio;

500 gr di salsiccia;

1 cipolla media;

1 peperone verde medio;

3 tazze di brodo vegetale

1 lattina di pelati a cubetti;

basilico fresco q.b.;

prezzemolo fresco q.b.;

1 zucchina media;

Preparazione

In una pentola capiente, riscaldiamo l’olio, soffriggiamo la cipolla fino a farla dorare e aggiungiamo la salsiccia tagliata a pezzetti con le mani dopo aver rimosso la pelle. Insieme mettiamo il peperone tagliato a cubetti e continuiamo la cottura a fuoco medio per circa 5 minuti, finché le verdure sono tenere. Aggiungiamo dunque il brodo, i pelati, il basilico e il prezzemolo tritati e portiamo a ebollizione. Incorporiamo la zucchina tagliata a cubetti e la pasta. Cuocere il tutto con coperchio finché la pasta è pronta. Possiamo servire e gustare.

Quindi ecco 2 deliziose e nutrienti zuppe invernali che vanno dal fornello alla tavola in soli 30 minuti, per portare in tavola un piatto completo e fare contenti tutti, grandi e piccoli.