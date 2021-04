Quando pensiamo ad ammorbidire i vestiti, ovviamente ci viene in mente il classico ammorbidente da mettere in lavatrice. Potrebbe capitare però che anche utilizzando i prodotti adatti e avendo cura di tutti gli accorgimenti del caso, il nostro bucato sia duro e secco. E così pensiamo a mille possibili rimedi e a come evitare che ciò capiti nuovamente, ma spesso con risultati fallimentari.

In queste situazioni, la nostra attenzione è sempre rivolta alla lavatrice e quindi ad una soluzione che parta da questo tanto misterioso quanto necessario elettrodomestico.

Oggi, noi della Redazione di ProiezionidiBorsa suggeriremo un modo di ammorbidire i vestiti veloce, economico e sorprendente. E soprattutto che non riguarda la lavatrice, bensì l’asciugatrice. Scopriamolo subito.

È incredibile questo modo di ammorbidire i vestiti già lavati senza usare l’ammorbidente

Niente prodotti chimici, niente ammorbidente e nemmeno magie. Stiamo parlando delle palline di lana, vere e proprie palline che troviamo in molti negozi di casalinghi. Normalmente utilizzate per far sì che i capi si asciughino più velocemente, in realtà il loro utilizzo può dare diversi effetti.

Difatti, riescono a ridurre l’energia statica che si crea generalmente quando i vestiti entrano in contatto tra loro durante l’asciugatura. In questo modo, magliette, pantaloni e intimo (ma non solo) saranno più morbidi e di conseguenza meno stropicciati. Eviteremo così di perdere ore ed ore col ferro da stiro nel tentativo, spesso invano, di rendere i nostri capi lisci e morbidi.

Non soltanto in negozio

Proprio così, per avere le palline di lana non è necessario recarsi in negozio, ma basta avere a disposizione dei vecchi maglioni. Proprio come spiegato in questo articolo (link qui), potremmo pensare di riciclare alcuni abiti in lana che non utilizziamo più. Ecco che così avremo raggiunto vari e importanti obiettivi: risparmiare sull’ammorbidente, non sprecare vestiti solo perché magari non ci entrano più e agevolarci la vita.

È incredibile questo modo di ammorbidire i vestiti già lavati senza usare l’ammorbidente e aguzzando l’ingegno.