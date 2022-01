Se la recrudescenza della pandemia sta mettendo in ginocchio interi Paesi, per l’azienda italiana si sta rivelando un’opportunità e la lotta alla variante Omicron mette le ali al titolo Beghelli.

È di qualche giorno fa la notizia che l’azienda resa famosa dal Salvavita ha messo a punto un dispositivo in grado di sanificare l’aria efficace anche contro la variante Omicron. Grazie alla tecnologia uvOxy dei raggi Uv-C, SanifiAir sanifica l’aria abbattendo oltre il 99% dei virus e batteri presenti senza interferire con le abitudini delle persone.

Il dispositivo testato ha dimostrato una riduzione media della carica virale corrispondente al 99,66%. L’Imq – Istituto Italiano Marchio di Qualità, ha invece testato l’emissione della radiazione UV-C, verificando l’assenza di emissioni pericolose.

Con queste caratteristiche il prodotto sta prendendo fette di mercato in tutto il mondo con il conseguente impatto positivo sulle quotazioni cui abbiamo assistito nel corso dell’ultima settimana.

D’altra parte che una svolta rialzista fosse nell’aria era chiaro dai grafici di circa due mesi fa. Nel report sul titolo Beghelli, infatti, facevamo notare che una possibile svolta rialzista potesse essere molto vicina.

La valutazione del titolo

Dal punto di vista della valutazione basata sui multipli di mercato il titolo Beghelli risulta essere sopravvalutato se si considerano il PE e il PEG. Secondo il Price to Book ratio, invece, è fortemente sottovalutato. Questa indicazione è confermata dal fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, che esprime una sottovalutazione del 20% circa.

Secondo l’unico analista che copre Beghelli il consenso è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 40%.

La lotta alla variante Omicron mette le ali al titolo Beghelli: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Beghelli (MIL:BE) ha chiuso la seduta del 30 dicembre in ribasso dell’1.56% rispetto alla seduta precedente a quota 0,443 euro

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista e non ha più ostacoli lungo il percorso che porta al I obiettivo di prezzo in aera 0,486 euro. Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 0,611 euro. La massima estensione rialzista, invece, si trova in area 0,736 euro.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 0,409 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista.