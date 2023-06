Bastano 5 minuti per preparare questo cremoso gelato senza zuccheri aggiunti: non serve la gelatiera 

Sei curioso di sapere come preparare un gelato light ma dolce e goloso? Ecco alcune ricette furbe da rifare in casa senza usare la panna né zuccheri aggiunti. Bastano pochissimi minuti e non serve la gelatiera. Gli ingredienti probabilmente li hai già in dispensa. Scopriamo quali sono.

In estate, per contrastare il caldo e l’afa è necessario mangiare pasti leggeri, veloci e freschi. D’altronde la voglia di stare per ore davanti ai fornelli non ci alletta per niente. E allora meglio preparare un’insalata di pasta in tutte le sue varianti o del pesce fresco come, ad esempio, il classico polpo con le patate.

Per placare la fame al mattino o nel pomeriggio, poi, potremmo mangiare una fantastica macedonia con della frutta fresca di stagione o uno yogurt.

Ma non dimentichiamo mai di consumare almeno 2 litri di acqua al giorno per evitare la disidratazione. Sarebbe meglio bere spesso e piccole quantità di acqua, evitando quella troppo fredda e le bevande gassate, ricche di zucchero.

Il gelato da mangiare tutto l’anno

Il gelato è l’alimento estivo per eccellenza. Goloso, fresco e che aiuta a ritrovare le energie anche in inverno. Perfetto da mangiare come spuntino o per sostituire il pasto principale. Si dice, poi, che il gelato avrebbe la capacità di aumentare la serotonina, cioè l’ormone della felicità.

Il gelato è un alimento da consumare con calma e da gustare perlopiù in casa da soli o in compagnia. Ma purtroppo ha una grande pecca, spesso contiene molte calorie, zuccheri e grassi.

Ma rinunciarci è un vero peccato. E allora vediamo come preparare in casa un gelato leggero ma gustoso, senza usare la gelatiera, né la panna.

Bastano 5 minuti per preparare questo goloso gelato senza zuccheri: non potrai più farne a meno

Per la prima ricetta ti servono delle banane. Tagliale a rondelle e mettile subito in freezer. Una volta congelate, versale in un frullatore con un pochino di latte vegetale e del dolcificante a piacere. Frulla tutti gli ingredienti e una volta amalgamati, servi il gelato in una coppetta o nel classico cono. Per rendere il tutto più croccante aggiungi la granella di nocciole.

Naturalmente al posto delle banane puoi usare la pesca, le fragole o dell’altra frutta fresca di stagione che più ti piace.

Non rinunciare a quello al cioccolato

E per i più golosi? Non può assolutamente mancare la variante al cioccolato. Anche per la preparazione di questo gelato hai bisogno delle banane congelate. Lasciale qualche minuto a temperatura ambiente e versale nel frullatore con il cacao amaro. Se lo ritieni necessario, aggiungi del dolcificante.

Dopo aver avviato il frullatore, unisci il cioccolato fondente, tagliato a pezzettini piccoli. Versa anche un pochino di latte vegetale.

Una volta pronto, servi il gelato light in una coppetta e aggiungi la granella di nocciole, di noci o di pistacchi.

Bastano 5 minuti per preparare questo cremoso gelato senza zuccheri e senza panna.

Come conservare il gelato fatto in casa? Devi solo versarlo in un contenitore di vetro o di plastica con la chiusura ermetica e riporlo in freezer.