Ti vergogni della tua pancia e vorresti nasconderla? Ecco cosa usano i Vip sotto la maglietta per sembrare snelli

Se hai qualche chilo di troppo, amerai questi tre capi d’abbigliamento strategici che ti faranno sentire subito bellissima.

Con l’arrivo della bella stagione, la tendenza è quella di indossare abiti più leggeri. E, se i vestiti invernali ci aiutano ad imboscare i chili di troppo, con i capi estivi non si può mentire. Per questo, ecco che potrebbe capitare a qualcuno di sentirsi a disagio. Persone con un po’ di pancetta o, in generale, con qualche chilo di troppo, potrebbero provare imbarazzo a indossare maglie leggere.

Ed ecco che arriva in nostro soccorso una strategia di stile davvero utilissima! Esistono, infatti, almeno tre capi che stanno diventando molto virali in questo periodo e che ci aiuteranno a nascondere la nostra pancetta. Ti sei mai chiesto come facciano i Vip ad essere sempre così in forma, nonostante gli anni che passano? Il trucco c’è, anche se non si nota! E non si tratta della classica panciera, ma di tre strumenti modellanti che sono così comodi da sembrare una seconda pelle. Scopriamo insieme di cosa si tratta e indossiamo finalmente tutti gli abiti che ci piacciono di più!

Ti vergogni della tua pancia e vorresti nasconderla? Scopri tre trucchetti di stile per farla sparire come per magia

Molte persone si lamentano perennemente della propria forma fisica, non si piacciono e si guardano allo specchio quasi con rammarico. Nonostante questo, molti si limitano a lamentarsi, ma non fanno nulla per migliorare il proprio aspetto. Eppure, per farlo, basterebbero impegno, costanza e un po’ di tempo da dedicare all’attività fisica!

Ce lo insegna Beyoncé, che allena glutei e gambe con esercizi finalizzati da fare in casa in pochi minuti, ad esempio. Ma, in attesa di eliminare i chili di troppo, come possiamo apparire al meglio della nostra forma?

Il segreto sta sotto la maglietta

Uno dei metodi più utili per esaltare le forme femminili è quello di utilizzare un corsetto modellante stringivita. Questo strumento aiuterebbe a modellare la nostra silhouette, enfatizzando soprattutto i fianchi. Si tratta di una vera e propria fascia con chiusura regolabile, che potremo indossare anche sotto camicette o t-shirt. Questo strumento è diventato così virale che persino Kim Kardashian, molto attenta anche alla sua alimentazione, ha iniziato a utilizzarlo.

Sembrano mutande ma non lo sono

Il secondo trucchetto per nascondere la pancia è la guaina contenitiva. Questo capo intimo è pensato apposta per comprimere il grasso addominale, rimodellandolo e nascondendolo.

Anche in questo caso, parliamo di un prodotto fasciante, tendenzialmente comodo e che non farebbe avvertire la sensazione di “schiacciamento”. La guaina esiste in diverse colorazioni e spesso è priva di cuciture, a tal punto da poter quasi sembrare una seconda pelle.

Un vestito perfetto per chi ha la pancia

Concludiamo con un consiglio di moda davvero ideale per chi si imbarazza a causa della propria pancetta. Anche la scelta dei vestiti giusti è fondamentale per evitare di enfatizzare i punti critici del proprio corpo. A tal proposito, suggeriamo un vestito perfetto per chi ha la pancia. Si tratta dell’abito stile impero, ovvero quello con fascia sotto al seno e gonna libera su pancia e gambe.

Questo abito valorizzerà il seno e non metterà in risalto la pancia in nessun modo. Insomma, se ti vergogni della tua pancia e vorresti nasconderla, prova subito questi trucchetti e goditi l’estate senza pensieri!