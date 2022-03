Oltre a cocciniglia e moscerini ecco come eliminare in modo naturale questi insetti dannosi per le piante in giardino

Nei mesi, anni, caratterizzati da chiusure e da grandi limitazioni di movimento in molti hanno riscoperto il piacere di passare del tempo nel verde. Infatti le piante sanno rallegrare qualsiasi punto della casa, sarebbe un vero errore privarsene.

Tuttavia, proprio come per gli animali domestici, anche nel caso delle piante bisognerà occuparsene con attenzione.

Ogni pianta ha le sue esigenze in fatto di luce, acqua o concimazioni. Non ci si potrà comportare allo stesso comodo con tutte.

Tra i pericoli maggiori corsi dalle nostre piante troviamo l’attacco di agenti patogeni come virus ma anche insetti.

In tanti, infatti, hanno fatto della lotta contro cocciniglia, moscerini e ragnetto rosso un vero obiettivo. Alcune piante vengono colpite più di altre da questi parassiti molto dannosi che potrebbero anche portarle alla morte.

Ma questi due non solo i soli a mettere in pericolo la salute della nostra pianta. Oggi si andrà a vedere un insetto dannosissimo che molti sottovalutano, la popillia japonica. Infatti, oltre a cocciniglia e ai moscerini ecco come eliminare anche altri insetti dannosi.

Ma cos’è questo insetto?

La popillia è un insetto che, pur non danneggiando persone e animali domestici, può portare alla morte le piante. Un insetto che arriva da lontano dal momento che sono state registrate testimonianze della sua presenza in Giappone ma anche in Portogallo.

La popillia è stato classificato come insetto nocivo dalla normativa europea che si occupa di insetti infestanti.

Dal momento che attacca una gran quantità di piante oltre ai manti erbosi è necessario procedere rapidamente alla sua eliminazione.

La popillia non è difficile da riconoscere, allo stadio adulto lo si potrà fare ad occhio nudo. Infatti, il suo aspetto è molto simile a quello di un coleottero con colori verde metallico e striature.

Per eliminare questo insetto con efficacia si potrà ricorrere a prodotti chimici facilmente reperibili nei vivai. In questo modo si avrà la certezza di eliminare la popillia adulta e le larve dalle nostre piante e dai nostri prati.

Oltre a cocciniglia e moscerini ecco come eliminare in modo naturale questi insetti dannosi per le piante in giardino

Oltre ai rimedi di tipo chimico la popillia potrà essere eliminata manualmente. Se l’infestazione non è ancora particolarmente grave, infatti, si potrà procedere schiacciando gli insetti tra le dita. Si consiglia di utilizzare dei guanti da giardinaggio o usa e getta per effettuare le operazioni.

Anche animali come uccelli, formiche o talpe possono soccorrerci contro questo insetto infestante. Infatti sono animali che si nutrono degli insetti adulti o delle larve. Tuttavia, nel caso delle talpe, il rischio di ritrovarsi il giardino danneggiato è alto.

Prendere, poi una bottiglia di plastica e riempirla di acqua, aceto e due cucchiai di zucchero per attirare gli insetti. La popillia una volta nella bottiglia non riuscirà ad uscirne.

Nel caso di frutteti, spesso, si decide di utilizzare delle reti anti insetto che potrebbero aiutare a proteggere le piante.

Da ultimo, poi, quando l’infestazione è ormai fuori controllo si consiglia di abbattere le piante colpite e sostituirle con altre.

Come si scriveva ci sono piante più colpite di altre dalla popillia per questo la sostituzione dovrà avvenire con quelle meno soggette.

Ad esempio la magnolia e la forsizia hanno meno probabilità di essere colpite da questo dannosissimo insetto.